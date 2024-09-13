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У суботу в Харкові перекриють вулицю, змінить маршрут автобус №112

Суспільство 16:54   13.09.2024
Вікторія Яковенко
У суботу в Харкові перекриють вулицю, змінить маршрут автобус №112 Фото: Харківська міськрада

14 вересня у Харкові усуватимуть наслідки обстрілу Палацу спорту. У зв’язку з цим, рух транспорту на вулиці Олімпійській, на ділянці від проспекту Петра Григоренка до будинку №31 на вулиці Олімпійській, буде заборонений з 8:30 до 17:00.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренка, пр. Героїв Харкова та іншими. Також у цей період буде припинений рух автобусів на вул. Олімпійській, на ділянці від пр. Петра Григоренка до пр. Льва Ландау.

В цей час автобус №112 курсуватиме так: Основ’янське озеро – вул. Силікатна – вул. Павла Тичини – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – вул. Харківських Дивізій – вул. Каденюка – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – пр. Індустріальний – пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ»);

у зворотному напрямку: пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ») – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – пр. Петра Григоренка – вул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – вул. Силікатна – Основ’янське озеро.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали вдень 1 вересня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району пошкоджений газопровід, він загорівся. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, ракети влучили по трьох районах міста. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському — ракети впали за кілька метрів від входу в гіпермаркет, у Київському — у приватному секторі. По території Палацу спорту вдарило одразу кілька ракет, серед постраждалих у Харкові семеро дітей, з них два хлопчики у віці трьох місяців. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала у режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. Вранці 2 вересня Синєгубов повідомив, що в результаті ракетної атаки постраждали 50 осіб, зокрема сім дітей, два медики та два рятувальники. Один із постраждалих медиків – 21-річний фельдшер “швидкої” Євген Юрко – отримав тяжке поранення, уламок пробив йому голову. Пізніше стало відомо, що постраждалий 21-річний фельдшер загинув у лікарні. За даними прокуратури, дуже тяжкі поранення – у кількох постраждалих, стан близько половини людей – легкий.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 вересня у Харкові усуватимуть наслідки обстрілу Палацу спорту. У зв’язку з цим, рух транспорту на вулиці Олімпійській, на ділянці від проспекту Петра Григоренка до будинку №31 на вулиці Олімпійській, буде заборонений з 8:30 до 17:00.".