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Новости Харькова — главное за 12 октября: как прошла ночь, что на фронте

Общество 07:53   12.10.2024
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 12 октября: как прошла ночь, что на фронте Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:52

Линия фронта без изменений — ISW не подтверждает продвижение войск РФ на Харьковщине

По данным американского Института изучения войны, военные РФ продолжали наступательные операции вблизи Волчанска, Старицы и Тихого на севере Харьковщины. Также в сводке ISW упомянули информацию Генштаба ВСУ о недавнем сбитии на Харьковском направлении российского вертолета Ми-8.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи села Кисловка Купянского района, но Институт изучения войны не нашел визуального подтверждения этого заявления. Российские военные продолжали наступление в районах Синьковки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Стельмаховки и Песчаного.

Карта ISW

7:05

Ночью по Харьковской области летели КАБы

Воздушная тревога, которая длилась в регионе еще с 21:36, была отменена в 2:42. В 4:30 сирены завыли снова и опасность продолжалась до 5:47.

Командование Воздушных сил ВСУ после полуночи дважды сообщало о пусках врагом КАБов по Харьковщине, около 2-х часов — о Шахедах на юге региона, а около 4:30 — об угрозе применения авиационных средств поражения.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 07:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".