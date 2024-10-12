Новини Харкова – головне за 12 жовтня: як минула ніч, що на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:52

Лінія фронту без змін – ISW не підтверджує просування військ РФ на Харківщині

За даними американського Інституту вивчення війни, військові РФ продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська, Стариці та Тихого на півночі Харківщини. Також у зведенні ISW згадали інформацію Генштабу ЗСУ про нещодавнє збиття на Харківському напрямку російського вертольота Мі-8.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися поблизу села Кислівка Куп’янського району, але Інститут вивчення війни не знайшов візуального підтвердження цієї заяви. Російські військові продовжували наступ в районах Синьківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Стельмахівки та Піщаного.

7:05

Вночі по Харківщині летіли КАБи

Повітряна тривога, яка тривала в регіоні ще з 21:36, була скасована о 2:42. О 4:30 сирени завили знову – цю тривогу скасували о 5:47.

Командування Повітряних сил ЗСУ після опівночі двічі повідомляло про пуски ворогом КАБів по Харківщині, близько 2-ї години – про “шахеди” на півдні регіону, а близько 4:30 – про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.