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Новини Харкова – головне за 12 жовтня: як минула ніч, що на фронті

Події 07:53   12.10.2024
Олена Нагорна
Новини Харкова – головне за 12 жовтня: як минула ніч, що на фронті Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:52

Лінія фронту без змін – ISW не підтверджує просування військ РФ на Харківщині

За даними американського Інституту вивчення війни, військові РФ продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська, Стариці та Тихого на півночі Харківщини. Також у зведенні ISW згадали інформацію Генштабу ЗСУ про нещодавнє збиття на Харківському напрямку російського вертольота Мі-8.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися поблизу села Кислівка Куп’янського району, але Інститут вивчення війни не знайшов візуального підтвердження цієї заяви. Російські військові продовжували наступ в районах Синьківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Стельмахівки та Піщаного.

Карта ISW

7:05

Вночі по Харківщині летіли КАБи

Повітряна тривога, яка тривала в регіоні ще з 21:36, була скасована о 2:42. О 4:30 сирени завили знову – цю тривогу скасували о 5:47.

Командування Повітряних сил ЗСУ після опівночі двічі повідомляло про пуски ворогом КАБів по Харківщині, близько 2-ї години – про “шахеди” на півдні регіону, а близько 4:30 – про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 07:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".