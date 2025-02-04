Новости Харькова — главное за 4 февраля: как прошла ночь

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07:05

Пуски КАБов и атака беспилотников: неспокойная ночь на Харьковщине

С 19:23 длилась тревога на Харьковщине из-за угрозы ударов беспилотников, а также активности вражеской авиации.

По данным защитников неба, безопаснее не стало и после полуночи – БпЛА кружили в соседних регионах, создавая угрозу и для Харьковской области.

Лишь в 03:10 прозвучал отбой тревоги. А уже через полчаса ее включили вновь. По данным популярных мониторинговых телеграм-каналов, россияне сбрасывали авиабомбы на Дергачевский район.

В 04:18 в Харькове и области объявили отбой воздушной тревоги. Однако опасность сохраняется для Волчанской и Липецкой громады.