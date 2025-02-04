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Новости Харькова — главное за 4 февраля: как прошла ночь

Украина 07:05   04.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 4 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Пуски КАБов и атака беспилотников: неспокойная ночь на Харьковщине

С 19:23 длилась тревога на Харьковщине из-за угрозы ударов беспилотников, а также активности вражеской авиации. 

По данным защитников неба,  безопаснее не стало и после полуночи – БпЛА кружили в соседних регионах, создавая угрозу и для Харьковской области. 

Лишь в 03:10 прозвучал отбой тревоги. А уже через полчаса ее включили вновь. По данным популярных мониторинговых телеграм-каналов, россияне сбрасывали авиабомбы на Дергачевский район. 

В 04:18 в Харькове и области объявили отбой воздушной тревоги. Однако опасность сохраняется для Волчанской и Липецкой громады.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".