Новости Харькова — главное за 4 февраля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Пуски КАБов и атака беспилотников: неспокойная ночь на Харьковщине
С 19:23 длилась тревога на Харьковщине из-за угрозы ударов беспилотников, а также активности вражеской авиации.
По данным защитников неба, безопаснее не стало и после полуночи – БпЛА кружили в соседних регионах, создавая угрозу и для Харьковской области.
Лишь в 03:10 прозвучал отбой тревоги. А уже через полчаса ее включили вновь. По данным популярных мониторинговых телеграм-каналов, россияне сбрасывали авиабомбы на Дергачевский район.
В 04:18 в Харькове и области объявили отбой воздушной тревоги. Однако опасность сохраняется для Волчанской и Липецкой громады.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".