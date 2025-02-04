Новини Харкова — головне за 4 лютого: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Пуски КАБів та атака безпілотників: неспокійна ніч на Харківщині

З 19:23 тривала тривога на Харківщині через загрозу ударів безпілотників, а також активність ворожої авіації.

За даними захисників неба, безпечніше не стало і після опівночі – БпЛА кружляли в сусідніх регіонах, створюючи загрозу і для Харківської області.

Лише о 03:10 пролунав відбій тривоги. А вже за пів години її включили знову. За даними популярних моніторингових телеграм-каналів, росіяни скидали авіабомби на Дергачівський район.

О 04:18 у Харкові та області оголосили відбій повітряної тривоги. Проте небезпека зберігається для Вовчанської та Липецької громади.