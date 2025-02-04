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Новини Харкова — головне за 4 лютого: як минула ніч

Україна 07:05   04.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 4 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Пуски КАБів та атака безпілотників: неспокійна ніч на Харківщині

З 19:23 тривала тривога на Харківщині через загрозу ударів безпілотників, а також активність ворожої авіації. 

За даними захисників неба, безпечніше не стало і після опівночі – БпЛА кружляли в сусідніх регіонах, створюючи загрозу і для Харківської області. 

Лише о 03:10 пролунав відбій тривоги. А вже за пів години її включили знову. За даними популярних моніторингових телеграм-каналів, росіяни скидали авіабомби на Дергачівський район. 

О 04:18 у Харкові та області оголосили відбій повітряної тривоги. Проте небезпека зберігається для Вовчанської та Липецької громади.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".