Новини Харкова — головне за 4 лютого: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Пуски КАБів та атака безпілотників: неспокійна ніч на Харківщині
З 19:23 тривала тривога на Харківщині через загрозу ударів безпілотників, а також активність ворожої авіації.
За даними захисників неба, безпечніше не стало і після опівночі – БпЛА кружляли в сусідніх регіонах, створюючи загрозу і для Харківської області.
Лише о 03:10 пролунав відбій тривоги. А вже за пів години її включили знову. За даними популярних моніторингових телеграм-каналів, росіяни скидали авіабомби на Дергачівський район.
О 04:18 у Харкові та області оголосили відбій повітряної тривоги. Проте небезпека зберігається для Вовчанської та Липецької громади.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".