Новости Харькова — главное за 6 марта: «шахед» ударил по многоэтажке
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
05:11
«Шахед» ударил по техническому этажу многоэтажки, предварительно — без пострадавших
«Подтверждена информация о попадании вражеского беспилотника по жилой многоэтажке. Удар пришелся по техническому этажу. На данный момент без пострадавших», — написал мэр Игорь Терехов.
04:12
В Харькове — «прилет» по многоэтажке — Терехов
Около 03:50 ночи 6 марта в Харькове раздался взрыв. Всю ночь с 23:28 в городе — тревога из-за угрозы атаки российских БпЛА. Мэр Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, российский «шахед» ударил по многоэтажке в Салтовском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 05:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".