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Новости Харькова — главное за 6 марта: «шахед» ударил по многоэтажке

Происшествия 05:11   06.03.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 6 марта: «шахед» ударил по многоэтажке Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

05:11

«Шахед» ударил по техническому этажу многоэтажки, предварительно — без пострадавших

«Подтверждена информация о попадании вражеского беспилотника по жилой многоэтажке. Удар пришелся по техническому этажу. На данный момент без пострадавших», — написал мэр Игорь Терехов.

04:12

В Харькове — «прилет» по многоэтажке — Терехов

Около 03:50 ночи 6 марта в Харькове раздался взрыв. Всю ночь с 23:28 в городе — тревога из-за угрозы атаки российских БпЛА. Мэр Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, российский «шахед» ударил по многоэтажке в Салтовском районе.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 05:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".