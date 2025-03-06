Новости Харькова — главное за 6 марта: «шахед» ударил по многоэтажке

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

05:11

«Шахед» ударил по техническому этажу многоэтажки, предварительно — без пострадавших

«Подтверждена информация о попадании вражеского беспилотника по жилой многоэтажке. Удар пришелся по техническому этажу. На данный момент без пострадавших», — написал мэр Игорь Терехов.

04:12

В Харькове — «прилет» по многоэтажке — Терехов

Около 03:50 ночи 6 марта в Харькове раздался взрыв. Всю ночь с 23:28 в городе — тревога из-за угрозы атаки российских БпЛА. Мэр Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, российский «шахед» ударил по многоэтажке в Салтовском районе.