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Новини Харкова – головне за 6 березня: “шахед” вдарив по багатоповерхівці

Події 05:11   06.03.2025
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 6 березня: “шахед” вдарив по багатоповерхівці Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

05:10

“Шахед” влучив по технічному поверху багатоповерхівки, попередньо без постраждалих

“Підтверджена інформація про влучання ворожого безпілотника по житловій багатоповерхівці. Удар прийшовся по технічному поверху. На дану хвилину без постраждалих”, – написав мер Ігор Терехов.

04:12

У Харкові – “приліт” по багатоповерхівці – Терехов

Близько 03:50 ночі 6 березня в Харкові пролунав вибух. Усю ніч із 23:28 у місті – тривога через загрозу атаки російських БпЛА. Мер Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, російський “шахед” вдарив по багатоповерхівці в Салтівському районі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 05:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".