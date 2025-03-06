Новини Харкова – головне за 6 березня: “шахед” вдарив по багатоповерхівці

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

05:10

“Шахед” влучив по технічному поверху багатоповерхівки, попередньо без постраждалих

“Підтверджена інформація про влучання ворожого безпілотника по житловій багатоповерхівці. Удар прийшовся по технічному поверху. На дану хвилину без постраждалих”, – написав мер Ігор Терехов.

04:12

У Харкові – “приліт” по багатоповерхівці – Терехов

Близько 03:50 ночі 6 березня в Харкові пролунав вибух. Усю ніч із 23:28 у місті – тривога через загрозу атаки російських БпЛА. Мер Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, російський “шахед” вдарив по багатоповерхівці в Салтівському районі.