Новини Харкова – головне за 6 березня: “шахед” вдарив по багатоповерхівці
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
05:10
“Шахед” влучив по технічному поверху багатоповерхівки, попередньо без постраждалих
“Підтверджена інформація про влучання ворожого безпілотника по житловій багатоповерхівці. Удар прийшовся по технічному поверху. На дану хвилину без постраждалих”, – написав мер Ігор Терехов.
04:12
У Харкові – “приліт” по багатоповерхівці – Терехов
Близько 03:50 ночі 6 березня в Харкові пролунав вибух. Усю ніч із 23:28 у місті – тривога через загрозу атаки російських БпЛА. Мер Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, російський “шахед” вдарив по багатоповерхівці в Салтівському районі.
Читайте також: Новини Харкова – головне за 5 березня: нічний обстріл міста, удар БпЛА вдень
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, новини Харкова, терехов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова – головне за 6 березня: “шахед” вдарив по багатоповерхівці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 05:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".