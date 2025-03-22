Новости Харькова — главное за 22 марта: как прошла ночь, аналитика ISW
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
8:22
Военные РФ пытались прорвать оборону в районе Волчанска и атаковали под Купянском
Как информирует Генштаб в сводке на 8:00, на Харьковском направлении за прошедшие сутки россияне четыре раза пытались прорвать оборонные рубежи в районе города Волчанск.
На Купянском направлении защитники отражали шесть штурмов в районах Голубовки, Кругляковки, Загрызово и Песчаного.
7:52
ISW: войска РФ продвинулись в Двуречной на Харьковщине, на других направлениях — успехов не имели
▪️Под Купянском, как пишет Институт изучения войны со ссылкой на геолокационные кадры от 21 марта, российские военные недавно продвинулись в южной части поселка Двуречная.
При этом заявление российского милблогера, что якобы войска РФ зашли на северную окраину села Петропавловка (к востоку от Купянска), ISW не подтверждает.
▪️На севере Харьковщины, по данным аналитиков, россияне атаковали в районах Глубокого и Волчанска 20 и 21 марта, но не продвинулись.
▪️Не было успехов у войск РФ в эти дни и на Боровском направлении.
7:40
Ночью на Харьковщине фиксировали российские БпЛА
О беспилотниках в центре региона Воздушные силы ВСУ информировали в 00:57. В 3:28 в области объявлялась ракетная опасность.
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- Категории: Общество, Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: атаки, главные новости, новости Харькова, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 09:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".