Новини Харкова – головне за 22 березня: як минула доба, фронт, стрілянина
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
9:19
За фактом стрілянини біля ТРЦ “Нікольський” у центрі Харкова відкрили кримінальне провадження
Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, відео, на якому чоловік із вікна автівки вистрілив у повітря, вони виявили під час моніторингу соцмереж. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.
Особу чоловіка встановлюють. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Відео з телеграм-каналів
9:00
Доба на Харківщині: атакували «шахеди», пошкоджено агропідприємство
Без постраждалих внаслідок російських обстрілів минула доба, повідомили у в облуправлінні Нацполіції. Пошкоджені будинки, господарські споруди, будинок культури, агропідприємство.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова:
▪️ О 21:52 в селі Кирилівка Старосалтівської громади, попередньо, внаслідок влучання «шахеду» була пошкоджена складська будівля агрофірми.
▪️ О 20:38 в селі Верхньозорянське Шевченківської громади через влучання «шахеда» горів дах складу на площі 40 м².
Як інформують Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 22 березня (з 19:30 21 березня) супротивник атакував Україну 179 ударними БпЛА типу “Шахед” та безпілотниками-імітаторами. Станом на 8:30 100 різних БпЛА збили на півдні, півночі та в центрі країни, а ще 63 були локально втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.
8:22
Військові РФ намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська й атакували під Куп’янськом
Як інформує Генштаб у зведенні на 8:00, на Харківському напрямку протягом минулої доби росіяни чотири рази намагалися прорвати оборонні рубежі у районі міста Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку захисники відбивали шість штурмів в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного.
7:52
ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, на інших напрямках – успіхів не мали
▪️Під Куп’янськом, як пише Інститут вивчення війни з посиланням на геолокаційні кадри від 21 березня, російські військові нещодавно просунулися у південній частині селища Дворічна.
При цьому заяву російського мілблогера, що начебто війська РФ зайшли на північну околицю села Петропавлівка (на схід від Куп’янська), ISW не підтверджує.
▪️На півночі Харківщини, за даними аналітиків, росіяни атакували в районах Глибокого та Вовчанська 20 та 21 березня, але не просунулися.
▪️Не було успіхів у військ РФ у ці дні й на Борівському напрямку.
7:40
Вночі на Харківщині фіксували російські БпЛА
Про безпілотники у центрі регіону Повітряні сили ЗСУ інформували о 00:57. О 3:28 в області оголошувалась ракетна небезпека.
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- Категорії: Події, Суспільство, Фронт, Харків; Теги: атаки, головні новини, новини Харкова, обстріли, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 09:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".