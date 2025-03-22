Новини Харкова – головне за 22 березня: як минула доба, фронт, стрілянина

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

9:19

За фактом стрілянини біля ТРЦ “Нікольський” у центрі Харкова відкрили кримінальне провадження

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, відео, на якому чоловік із вікна автівки вистрілив у повітря, вони виявили під час моніторингу соцмереж. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Особу чоловіка встановлюють. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відео з телеграм-каналів

9:00

Доба на Харківщині: атакували «шахеди», пошкоджено агропідприємство

Без постраждалих внаслідок російських обстрілів минула доба, повідомили у в облуправлінні Нацполіції. Пошкоджені будинки, господарські споруди, будинок культури, агропідприємство.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова:

▪️ О 21:52 в селі Кирилівка Старосалтівської громади, попередньо, внаслідок влучання «шахеду» була пошкоджена складська будівля агрофірми.

▪️ О 20:38 в селі Верхньозорянське Шевченківської громади через влучання «шахеда» горів дах складу на площі 40 м².

Як інформують Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 22 березня (з 19:30 21 березня) супротивник атакував Україну 179 ударними БпЛА типу “Шахед” та безпілотниками-імітаторами. Станом на 8:30 100 різних БпЛА збили на півдні, півночі та в центрі країни, а ще 63 були локально втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

8:22

Військові РФ намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська й атакували під Куп’янськом

Як інформує Генштаб у зведенні на 8:00, на Харківському напрямку протягом минулої доби росіяни чотири рази намагалися прорвати оборонні рубежі у районі міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку захисники відбивали шість штурмів в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного.

7:52

ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, на інших напрямках – успіхів не мали

▪️Під Куп’янськом, як пише Інститут вивчення війни з посиланням на геолокаційні кадри від 21 березня, російські військові нещодавно просунулися у південній частині селища Дворічна.

При цьому заяву російського мілблогера, що начебто війська РФ зайшли на північну околицю села Петропавлівка (на схід від Куп’янська), ISW не підтверджує.

▪️На півночі Харківщини, за даними аналітиків, росіяни атакували в районах Глибокого та Вовчанська 20 та 21 березня, але не просунулися.

▪️Не було успіхів у військ РФ у ці дні й на Борівському напрямку.

7:40

Вночі на Харківщині фіксували російські БпЛА

Про безпілотники у центрі регіону Повітряні сили ЗСУ інформували о 00:57. О 3:28 в області оголошувалась ракетна небезпека.