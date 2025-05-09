Новости Харькова — главное за 9 мая: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:02
Тревог ночью в Харькове не было
Вторая подряд ночь в Харькове прошла без тревог. Отбой прозвучал девять часов назад — в 22:00. Практически тихо было в воздухе и над другими регионами страны. В течение ночи Воздушные силы ВСУ делали только два предупреждения: о пусках КАБов на Сумскую область и активности тактической авиации на северо-восточном направлении с угрозой для прифронтовых областей. Харьковщины это не коснулось.
Напомним, российский диктатор Путин объявил «перемирие» с 00:00 ночи с 7 на 8 мая до 00:00 ночи с 10 на 11 мая. Однако его инициатива осталась односторонней — Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня на 30 дней. В течение 8 мая в рамках так называемого «перемирия» в Харьковской области получили ранения не менее пяти человек: три женщины, которые на частном автомобиле ехали в приграничное село Великие Проходы и два коммунальщика в Купянске. Россияне били по ним дронами. Также Генштаб фиксировал бои на фронте в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, перемирие, тревога;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 07:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".