Новости Харькова — главное за 9 мая: как прошла ночь

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07:02

Тревог ночью в Харькове не было

Вторая подряд ночь в Харькове прошла без тревог. Отбой прозвучал девять часов назад — в 22:00. Практически тихо было в воздухе и над другими регионами страны. В течение ночи Воздушные силы ВСУ делали только два предупреждения: о пусках КАБов на Сумскую область и активности тактической авиации на северо-восточном направлении с угрозой для прифронтовых областей. Харьковщины это не коснулось.

Напомним, российский диктатор Путин объявил «перемирие» с 00:00 ночи с 7 на 8 мая до 00:00 ночи с 10 на 11 мая. Однако его инициатива осталась односторонней — Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня на 30 дней. В течение 8 мая в рамках так называемого «перемирия» в Харьковской области получили ранения не менее пяти человек: три женщины, которые на частном автомобиле ехали в приграничное село Великие Проходы и два коммунальщика в Купянске. Россияне били по ним дронами. Также Генштаб фиксировал бои на фронте в Харьковской области.