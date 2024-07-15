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Головні новини Харкова 15 липня: як минула ніч

Події 07:01   15.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 15 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:01

Вночі в Харківській області оголошували ракетну небезпеку

Протягом ночі у Харкові та області неодноразово оголошували повітряну тривогу. З вечора її причиною була активність російської тактичної авіації. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу ударів КАБами.

О 01:16 дали відбій, але вже о 02:22 тривогу відновили. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для регіону.

Після відбою о 02:50 тривогу оголошували ще двічі: з 03:24 до 05:26 та о 06:53. Остання тривога є актуальною і станом на 07:00. Про її причини ПС ЗСУ окремо не інформували.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 07:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".