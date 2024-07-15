Головні новини Харкова 15 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:01
Вночі в Харківській області оголошували ракетну небезпеку
Протягом ночі у Харкові та області неодноразово оголошували повітряну тривогу. З вечора її причиною була активність російської тактичної авіації. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу ударів КАБами.
О 01:16 дали відбій, але вже о 02:22 тривогу відновили. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для регіону.
Після відбою о 02:50 тривогу оголошували ще двічі: з 03:24 до 05:26 та о 06:53. Остання тривога є актуальною і станом на 07:00. Про її причини ПС ЗСУ окремо не інформували.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".