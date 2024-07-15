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Главные новости Харькова 15 июля: как прошла ночь

Происшествия 07:01   15.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 15 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:01

Ночью в Харьковской области объявляли ракетную опасность

В течение ночи в Харькове и области неоднократно объявляли воздушную тревогу. С вечера ее причиной была активность российской тактической авиации. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБами.

В 01:16 дали отбой, но уже в 02:22 тревогу возобновили. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для региона.

После отбоя в 02:50 тревогу объявляли еще дважды: с 03:24 по 05:26 и в 06:53. Последняя тревога актуальна и по состоянию на 07:00. О ее причинах ВС ВСУ отдельно не информировали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 07:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".