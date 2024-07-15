Главные новости Харькова 15 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:01
Ночью в Харьковской области объявляли ракетную опасность
В течение ночи в Харькове и области неоднократно объявляли воздушную тревогу. С вечера ее причиной была активность российской тактической авиации. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБами.
В 01:16 дали отбой, но уже в 02:22 тревогу возобновили. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для региона.
После отбоя в 02:50 тревогу объявляли еще дважды: с 03:24 по 05:26 и в 06:53. Последняя тревога актуальна и по состоянию на 07:00. О ее причинах ВС ВСУ отдельно не информировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 07:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".