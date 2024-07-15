Главные новости Харькова 15 июля: как прошла ночь

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07:01

Ночью в Харьковской области объявляли ракетную опасность

В течение ночи в Харькове и области неоднократно объявляли воздушную тревогу. С вечера ее причиной была активность российской тактической авиации. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБами.

В 01:16 дали отбой, но уже в 02:22 тревогу возобновили. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для региона.

После отбоя в 02:50 тревогу объявляли еще дважды: с 03:24 по 05:26 и в 06:53. Последняя тревога актуальна и по состоянию на 07:00. О ее причинах ВС ВСУ отдельно не информировали.