Новини Харкова — головне 18 вересня: успіхи РФ біля Куп’янська

РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти

Просування росіян на Куп’янському напрямку вказали на картах аналітики проєкту Deep State.

Згідно з оновленими даними, ворог окупував території біля Кіндрашівки – населений пункт розташований приблизно за п’ять кілометрів від центру Куп’янська.

А також поблизу Степової Новоселівки. Це село знаходиться на південному сході від Куп’янська.

Нагадаємо, напередодні в Deep State розповіли, що окупанти просунулися у північній частині Куп’янська. А до цього аналітики Інституту вивчення війни два дні поспіль повідомляли про просування ворога в Куп’янську. Експерти передавали, що ворог захоплює території у центральній частині міста. Однак голова РВА Андрій Канашевич стверджував, що ситуація на Куп’янщині залишається незмінною. І попри всі загрози, у ворога немає ніяких просувань углиб міста. Такої ж думки дотримувався і військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. За його спостереженнями, поширена думка про те, що ЗС РФ закріпилися в Куп’янську, проникнувши з північно-західних околиць, поки що не підтверджується.