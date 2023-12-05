Главные новости Харькова 5 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:14

Генштаб сообщил про три авиаудара и 10 атак на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области», — проинформировали в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Авиаудары врага пришлись по Петропавловке, Ивановке и Песчаному.

07:07

Ночь с тревогой из-за ракет, и дроны над Украиной

За минувшую ночь в Харьковской области воздушную тревогу объявляли один раз — с 00:56 по 01:27. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Над территорией Украины всю ночь кружили «шахеды». Первые группы появились еще вечером 4 декабря. На Харьковщине из-за их атак возникли пожары. Удары пришлись по Чугуевскому и Изюмскому районам. Последующие «компании беспилотников» летели с юга через центр в западные области страны. Тревога распространилась вплоть до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Отбой по всей стране прозвучал в пять утра.