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Главные новости Харькова 5 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:14   05.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 5 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:14

Генштаб сообщил про три авиаудара и 10 атак на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области», — проинформировали в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Авиаудары врага пришлись по Петропавловке, Ивановке и Песчаному.

07:07

Ночь с тревогой из-за ракет, и дроны над Украиной

За минувшую ночь в Харьковской области воздушную тревогу объявляли один раз — с 00:56 по 01:27. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Над территорией Украины всю ночь кружили «шахеды». Первые группы появились еще вечером 4 декабря. На Харьковщине из-за их атак возникли пожары. Удары пришлись по Чугуевскому и Изюмскому районам. Последующие «компании беспилотников» летели с юга через центр в западные области страны. Тревога распространилась вплоть до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Отбой по всей стране прозвучал в пять утра.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 07:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".