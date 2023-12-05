Головні новини Харкова 5 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:14

Генштаб повідомив про три авіаудари та 10 атак на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області”, – поінформували у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіаудари ворога припали по Петропавлівці, Іванівці та Піщаному.

07:07

Ніч із тривогою через ракети, та дрони над Україною

Минулої ночі в Харківській області повітряну тривогу оголошували один раз – з 00:56 по 01:27. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Над територією України всю ніч кружляли “шахеди”. Перші гурти з’явилися ще ввечері 4 грудня. На Харківщині через їхні атаки виникли пожежі. Удари припали по Чугуївському та Ізюмському районах. Наступні “компанії безпілотників” летіли з півдня через центр у західні області країни. Тривога поширилася аж до Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Відбій по всій країні пролунав о п’ятій ранку.