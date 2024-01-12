Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

23:01

Итоги суток в видеодайджесте

22:22

К 10 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества приговорили сына главы оккупационной администрации в Купянском районе

Это максимальная санкция за коллаборационную деятельность (ч. 5 ст. 111-1 УКУ), сообщают в облпрокуратуре.

В июне 2022 года 26-летний житель поселка Шевченково занял должность в оккупационном «Шевченковском территориальном управлении ВГА Купянского района».

Коллаборант организовывал размещение в громаде кремлевских билбордов и доставку корреспонденции в оккупированный на тот момент Купянск. За все это получал 30 тысяч рублей. Задержали его в сентябре 2022 года.

«На суде мужчина свою вину признал частично. Он сказал, что выполнял задания отца, который был главой оккупационной администрации, и не занимал никаких должностей. Также обвиняемый добавил, что помогал с гуманитарной помощью пенсионерам поселка. В связи с этими обстоятельствами просил его оправдать», — сообщают в прокуратуре.

Мать мужчины ранее получила 9 лет тюрьмы, а отец объявлен в розыск.

21:10

Барельеф Пушкина на платформе станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали

Об этом сообщил соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.



Фото: Максим Цвелих

Ранее со станции уже убрали 19 стихов Пушкина. В ноябре в мэрии сообщали, что решают, как снять барельефы.

20:02

Шесть атак военных РФ отбили возле Синьковки Купянского района

Вблизи Синьковки, Ивановки и Волчанска захватчики также нанесли авиаудары, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Уды, Зыбино, Бударки и Двуречанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

19:37

В Областной детской клинической больнице в Харькове произошел пожар

Сообщение о возгорании в трехэтажном корпусе поступило в 16:40. В здании было много детей, поэтому на место выезжали 11 отделений спасателей, сообщают в облуправлении ГСЧС.

До прибытия чрезвычайников медперсонал эвакуировал в безопасное место 52 человека: 23 женщины и 29 детей. Первый этаж заполонил дым — из этой зоны пожарные спасли еще трех женщин и ребенка.

Загорелось в кладовой. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров. Огонь потушили в 17:30. Причина возгорания устанавливается.

15:39

Последствия обстрелов Харьковщины показали правоохранители

«12 января примерно в 8:50 ВС РФ обстреляли село Ольховатка Купянского района, в результате чего повреждены окна и крыши частных домов. Кроме того, уничтожено складское здание местного агропредприятия, еще одно здание этой же фирмы и сельхозтехника получили повреждения», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Предварительно россияне применили ФАБ-250.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

15:30

207 оккупантов потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении

Враг 8 раз пытался атаковать позиции украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Также РФ совершила 295 обстрелов и применила 5 дронов-камикадзе. Украинские защитники уничтожили 41 единицу вражеской техники. Среди которых пять танков Т-72, три МТ-ЛБ, одна БМП и пять единиц средств РЭБ.

«Видим, что враг после короткого затишья и после потепления снова пытается наступать на данном направлении. Наши Силы Обороны готовы к отражению вражеских штурмов. Каких-либо успехов у вражеской армии нет», — отметил Фитьо.

14:24

В пожаре в поселке Слатино погиб мужчина

Трагедия произошла 12 января. Сообщения о пожаре спасатели получили в 03:21, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Старый дом, полностью деревянный, горел на всей своей площади в 45 кв.м. Его крыша уже разрушилась внутрь. Во время пожаротушения и разбора завалов спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины в возрасте примерно 65-67 лет», — отметили ГСЧСники.

В 04:15 пожар локализовали, а в 08:21 полностью потушили. Причина возникновения возгорания устанавливается.

13:36

На Харьковщине работают над тем, чтобы сигнал воздушной тревоги был более точным и включался при соответствующей угрозе

«Над этим работает Министерство обороны, Генштаб, для того, чтобы не включать, условно говоря, всю территорию Харьковской области, все наше государство, например, на час, на два, если что-то там взлетело, Миг, или что-то другое. Однако объективных данных о пуске ракет нет, а времени будет все же достаточно, чтобы опять же среагировать и предоставить людям время, чтобы пойти в укрытия», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 12 января.

По его мнению, такое решение позволит бизнесу меньше прерывать работу на время тревог.

«Работаем над тем, чтобы воздушные тревоги были более, скажем простым языком, точными и соответствовали тем реальным угрозам, которые, к сожалению, будут для жителей Харьковской области. Это позволит, в том числе, возобновить ряд бизнесов, имеющих, скажем так, иностранного собственника. Потому что для них так достаточно тяжело работать. Им не выгодно это», – отметил Синегубов.

13:09

Удары по гостиницам: Синегубов сообщил, ограничат ли работу таких заведений в Харькове

«В течение 10 дней, да, были поражены две гостиницы в городе Харькове. Это те гостиницы, где мы фактически размещали наших людей, которые были гостями города Харьков и области, наших международных партнеров, в том числе, международных журналистов. За что я хочу поблагодарить их. У нас есть два издания, это немецкое и турецкое издание журналистов, пострадавших в результате таких обстрелов. К счастью, никто не погиб», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 12 января.

Он добавил, что дополнительных решений касательно ограничительных мер работы гостиниц принимать не планируют.

12:30

Синегубов оценил силы россиян для возможного наступления на Харьков

«По северу, соответственно, Белгородское направление, сил достаточных для проведения штурмовых наступательных действий по этому направлению в сторону Харькова пока мы не наблюдаем. Да действительно там силы есть, однако, это скорее демонстрационный характер, чтобы показать просто свое присутствие. И опять же, тех сил и средств, которые свидетельствовали бы о намерении врага выйти в штурм по этому направлению, сейчас их там нет», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 12 января.

При этом он заявил, что ситуацию ХОВА мониторит ежедневно.

Также Синегубов сообщил, что на Купянском направлении российские войска проводят ротацию, что свидетельствует о том, что в дальнейшем они планируют здесь возобновить активные штурмовые действия. В частности, в намерениях РФ — захватить Синьковку.

«Наши Вооруженные Силы это абсолютно ожидают и к этому готовы», — подчеркнул глава ХОВА.

11:52

Количество вражеских обстрелов Купянского района возросло за последнюю неделю

«У нас все 8 громад, которые входят в Купянский район, были под бомбежками. Это были и РСЗО, и авиабомбы, и артиллерия. Мы видим определенная активность в последнюю неделю была. Что касается Купянской громады, сегодня уже с 5 утра начали поступать сообщения о том, что есть определенная активность вражеской авиации и есть сбросы авиабомб по позициям ВСУ», — сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

Он также рассказал, что жители населенных пунктов, которые находятся подальше от линии столкновения и границы, обеспечены светом, газом и теплом. А вот людей, живущих неподалеку от фронта, снова призывают эвакуироваться из-за наступления морозов.

10:51

Отстраивать лицей за 355 млн у границы на Харьковщине передумали

Восстановление лицея в поселке Слатино Дергачевской громады на Харьковщине отсрочили — тендер на эти работы перенесли на 2025 год, сообщил заместитель начальника ХОВА Сергей Иванов.

«Согласно проекту и плану, объявленная стоимость всех работ – более 355 миллионов гривен. Учитывая ситуацию в громаде и отсутствие возможности проведения офлайн-обучения, отсрочили тендер на 2025 год с доработкой и пересчетом сметы», — сообщил Иванов в facebook.

09:24

На Харьковщине — затишье перед бурей: враг готовится наступать на Купянск — Машовец

«Очевидно, командование группировки войск (ГВ) противника «Запад» готовится к очередному этапу наступления в сторону город Купянск. После проведения определенной перегруппировки своих сил и средств в тактической зоне, противник, вероятно, попытается снова атаковать массированными силами на определенных узких участках линии боевого столкновения (ЛБС) с целью прорвать тактическую зону системы обороны ВСУ», — сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Подробнее.

08:10

Армия РФ обстреляла более 12 населенных пунктов Харьковщины, сбрасывали авиабомбы

«Артиллерийские и минометные удары врага получили более 12 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Волчанск, Бочковое, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района, — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. — Около 04:40 между населенными пунктами Волчанск и Вильча Чугуевского района враг нанес два удара КАБами. Без пострадавших».

07:44

Генштаб сообщил о двух атаках врага на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага возле Синьковки Харьковской области», — проинформировал в утренней сводке 12 января Генштаб ВСУ.

07:20

Ночь без «прилетов», но с тревогами

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. С вечера горожан предупреждали об угрозе удара ракетами из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ. Воздушные силы ВСУ в 22:31 призвали жителей города быть в Укрытиях.

Вылеты с территории РФ фиксировали мониторинговые каналы. Однако взрывов в городе не было. По предварительной информации, ракеты ударили по территории области. Однако руководство региона и Генштаб ВСУ по состоянию на 07:20 не информировали о местах «прилетов».

Еще одна тревога ночью прозвучала с 04:08 по 05:45. Ее причиной была активность вражеской тактической авиации у границы.