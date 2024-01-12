Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

23:01

Підсумки доби у відеодайджесті

22:22

До 10 років тюрми з конфіскацією всього майна засудили сина голови окупаційної адміністрації в Куп’янському районі

Це максимальна санкція за колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 ККУ), повідомляють в облпрокуратурі.

У червні 2022 року 26-річний житель селища Шевченкове обійняв посаду в окупаційному “Шевченковском территориальном управлении ВГА Купянского района“.

Колаборант організовував розміщення у громаді кремлівських білбордів та доставку кореспонденції до окупованого на той момент Куп’янська. За все це отримував 30 тисяч рублів. Затримали колаборанта у вересні 2022 року.

“На суді чоловік свою провину визнав частково. Він сказав, що виконував завдання батька, який був головою окупаційної адміністрації, і не займав жодних посад. Також обвинувачений додав, що допомагав із гуманітарною допомогою пенсіонерам селища. У зв’язку із цими обставинами просив його виправдати“, – повідомляють у прокуратурі.



Фото: Харківська облпрокуратура

Мати чоловіка раніше отримала 9 років тюрми, а батько оголошений у розшук.

21:10

Барельєф Пушкіна на платформі станції метро “Пушкінська” у Харкові демонтували

Про це повідомив співзасновник проєкту “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.



Фото: Максим Цвеліх

Раніше зі станції вже забрали 19 віршів Пушкіна. У листопаді в мерії повідомляли, що вирішують, як зняти барельєфи.

20:02

Шість атак військових РФ відбито біля Синьківки Куп’янського району

Поблизу Синьківки, Іванівки та Вовчанська загарбники також завдали авіаударів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Уди, Зибине, Бударки та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

19:37

В Обласній дитячій клінічній лікарні у Харкові сталася пожежа

Повідомлення про загоряння у триповерховому корпусі надійшло о 16:40. У будівлі було багато дітей, тож на місце виїжджали 11 відділень рятувальників, повідомляють в облуправлінні ДСНС.

До прибуття надзвичайників медперсонал евакуював у безпечне місце 52 особи: 23 жінки та 29 дітей. Перший поверх заповнив дим – із цієї зони пожежники врятували ще трьох жінок та дитину.

Зайнялося в коморі. Площа пожежі складала 15 квадратних метрів. Вогонь загасили о 17:30. Причина займання встановлюється.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

15:39

Наслідки обстрілів Харківщини показали правоохоронці

«12 січня приблизно о 8:50 ЗС РФ обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району, внаслідок чого пошкоджені вікна та дахи приватних будинків. Крім того, знищена складська будівля місцевого агропідприємства, ще одна будівля цієї ж фірми та сільгосптехніка зазнали пошкоджень», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, росіяни застосували ФАБ-250.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

15:30

207 окупантів втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Ворог 8 разів намагався атакувати позиції українських захисників на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Також РФ здійснила 295 обстрілів та застосувала 5 дронів-камікадзе. Українські захисники знищили 41 одиницю ворожої техніки. Серед якої – п’ять танків Т-72, три МТ-ЛБ, одна БМП та п’ять одиниць засобів РЕБ.

«Бачимо, що ворог після короткого затишшя та після потепління знову намагається наступати на даному напрямку. Наші Сили Оборони готові до відбиття ворожих штурмів. Якихось успіхів у ворожої армії немає», – зазначив Фітьо.

14:24

У пожежі у селищі Слатине загинув чоловік

Трагедія сталася 12 січня. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 03:21, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Старий будинок, який був повністю дерев’яним, горів на всій своїй площі у 45 кв.м. Його дах вже зруйнувався всередину. Під час пожежогасіння та розбору завалів рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка віком приблизно 65-67 років», – зазначили ДСНСники.

О 04:15 пожежу локалізували, а о 08:21 повністю загасили. Причина виникнення загоряння встановлюється.

13:36

На Харківщині працюють над тим, щоб сигнал повітряної тривоги був точнішим та вмикався за відповідної загрози

«Над цим працює наразі Міністерство оборони, Генштаб, для того, щоб не включати, умовно кажучи, всю територію Харківської області, всю нашу державу, наприклад, на годину, на дві, якщо щось там злетіло, Міг, чи щось інше. Однак об’єктивних даних щодо пуску ракет немає, а часу буде все ж таки достатньо, щоб знову ж таки зреагувати і надати людям час, щоб укритися в сховищах», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 12 січня.

На його думку, таке рішення дозволить бізнесу менше переривати роботу на час тривог.

«Працюємо над тим, щоб повітряні тривоги були більш, скажімо простим язиком, точними і відповідали тим реальним загрозам, які, на жаль, будуть у наявності для мешканців Харківської області. Це дозволить, в тому числі відновити ряд бізнесів, які мають, скажімо так, іноземного власника. Тому, що для них це досить важко працювати. Їм не вигідно це», – зазначив Синєгубов.

13:09

Удари по готелях: Синєгубов повідомив, чи обмежать роботу таких закладів у Харкові

«Впродовж 10 днів, так, було уражено два готелі у Харкові. Це ті готелі, де ми, фактично, розміщували наших людей, які були гостями міста Харків та області, наших міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних журналістів. За що я хочу подякувати їм. У нас є два видання, це німецьке і турецьке видання журналістів, які постраждали внаслідок таких обстрілів. На щастя, ніхто не загинув», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 12 січня.

Він додав, що додаткових рішень щодо обмежувальних заходів роботи готелів вживати наразі не планують.

12:30

Синєгубов оцінив сили росіян для ймовірного наступу на Харків

«Щодо півночі, відповідно Бєлгородський напрямок, сил достатніх для проведення штурмових наступальних дій по цьому напрямку в бік Харкова наразі ми не спостерігаємо. Так дійсно там сили є, однак, це скоріше демонстраційний характер для того, щоб показати просто свою присутність. І знову ж таки, тих сил та засобів, які б свідчили про намір ворога вийти в штурм з цього напрямку, наразі їх там немає», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 12 січня.

При цьому він заявив, що ситуацію ХОВА моніторить щоденно.

Також Синєгубов повідомив, що на Куп’янському напрямку російські війська проводять ротацію та злагодження, що свідчить про те, що надалі вони планують тут поновити активні штурмові дії. Зокрема у намірах РФ – захоплення Синьківки.

«Наші Збройні Сили це абсолютно очікують і до цього готові», – підкреслив голова ХОВА.

11:52

Кількість ворожих обстрілів Куп’янського району зросла за останній тиждень

«У нас всі 8 громад, які входять до Куп’янського району були під бомбардуваннями. Це були і РСЗВ, і авіабомби, і артилерія. Ми бачимо, що певна активність останній тиждень була. Що стосується Куп’янської громади, сьогодні вже з 5-ї ранку почали надходити повідомлення про те, що є певна активність ворожої авіації і є скиди авіабомб по позиціях ЗСУ», – повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Він також розповів, що жителі населених пунктів, які знаходяться подалі від лінії зіткнення та кордону забезпечні світлом, газом і теплом. А от людей, які живуть неподалік від фронту, знову закликають евакуюватися через настання морозів.

10:51

Відбудовувати ліцей за 355 млн біля кордону на Харківщині передумали

Відновлення ліцею в селищі Слатине Дергачівської громади на Харківщині відстрочили – тендер на ці роботи перенесли на 2025 рік, повідомив заступник начальника ХОВА Сергій Іванов.

“Згідно з проєктом та планом, оголошена вартість усіх робіт – більш як 355 мільйонів гривень. З огляду на безпекову ситуацію в громаді та відсутність можливості проведення офлайн-навчання, відтермінували тендер на 2025 рік з доопрацюванням і перерахунком кошторису”, — повідомив Іванов у фейсбуці.

09:24

На Харківщині затишшя перед бурею: ворог готується наступати на Куп’янськ — Машовець

“Очевидно, командування угрупування військ (УВ) противника “Запад” готується до чергового етапу наступу у бік м.Куп’янськ. Після проведення певного перегрупування своїх сил й засобів у тактичній зоні, противник, ймовірно, спробує знову атакувати масованими силами на визначених вузьких ділянках лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) з метою прорвати тактичну зону системи оборони ЗСУ”, – повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. Детальніше.

08:10

Армія РФ обстріляла понад 12 населених пунктів Харківщини, скидали авіабомби

“Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 12 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав два удари КАБами. Без постраждалих”.

07:44

Генштаб повідомив про дві атаки ворога на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області”, – поінформував у ранковому зведенні 12 січня Генштаб ЗСУ.

07:20

Ніч без “прильотів”, але з тривогами

Ніч у Харкові пройшла спокійно. З вечора містян попереджали про загрозу удару ракетами із ЗРК С-300 із території Бєлгородської області РФ. Повітряні сили ЗСУ о 22:31 закликали мешканців міста бути в укриттях.

Вильоти з території РФ фіксували моніторингові канали. Проте вибухів у місті не було. За попередньою інформацією, ракети вдарили по території області. Проте керівництво регіону та Генштаб ЗСУ станом на 07:20 не інформували про місця “прильотів”.

Ще одна тривога вночі лунала з 04:08 до 05:45. Її причиною була активність ворожої тактичної авіації біля кордону.