Главные новости Харькова 13 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:28

Россияне возобновили атаки на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — сообщил утром 13 марта Генштаб ВСУ.

Штурмы возобновились после нескольких суток затишья. Также армия РФ активно наносила авиаудары. Под ними оказались Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань, Купянск и Ковшаровка.

07:12

Ночью тревогу объявляли из-за вражеских ракет

За минувшую ночь воздушную тревогу в Харькове и области объявляли дважды — с 02:17 по 02:35 и с 03:43 по 04:17. В первый раз ее причины Воздушные силы ВСУ не комментировали. Во второй — предупредили о ракетной угрозе.

В целом в Украине ночь также прошла относительно спокойно — налета «шахедов» не было.