Главные новости Харькова 13 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:28
Россияне возобновили атаки на Харьковщине
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — сообщил утром 13 марта Генштаб ВСУ.
Штурмы возобновились после нескольких суток затишья. Также армия РФ активно наносила авиаудары. Под ними оказались Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань, Купянск и Ковшаровка.
07:12
Ночью тревогу объявляли из-за вражеских ракет
За минувшую ночь воздушную тревогу в Харькове и области объявляли дважды — с 02:17 по 02:35 и с 03:43 по 04:17. В первый раз ее причины Воздушные силы ВСУ не комментировали. Во второй — предупредили о ракетной угрозе.
В целом в Украине ночь также прошла относительно спокойно — налета «шахедов» не было.
Читайте также: Сегодня 13 марта: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 13 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 07:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".