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Головні новини Харкова 13 березня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:28   13.03.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 13 березня: як минула ніч, зведення Генштабу Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:28

Росіяни відновили атаки на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області”, – повідомив вранці 13 березня Генштаб ЗСУ.

Штурми відновилися після кількох діб затишшя. Також армія РФ активно завдавала авіаударів. Їх зазнали Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп’янськ та Ківшарівка.

07:12

Вночі тривогу оголошували через ворожі ракети

Минулої ночі повітряну тривогу в Харкові та області оголошували двічі – з 02:17 по 02:35 і з 03:43 по 04:17. Вперше її причини Повітряні сили ЗСУ не коментували. Удруге – попередили про ракетну загрозу.

Загалом в Україні ніч також пройшла відносно спокійно – нальоту “шахедів” не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 07:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".