Главные новости Харькова 3 апреля: возобновление атак, в больнице умер ребенок

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:17

Россияне за сутки убили двух людей и разрушили очередную школу на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки. По его данным, в регионе двое погибших — это 58-летний отец и 11-летний сын из села Новоосиново Купянского района. Отец погиб на месте, мальчик скончался от ран в больнице. Оккупанты продолжили разрушать дома и гражданскую инфраструктуру на Харьковщине. В частности — ударили по очередной школе.

«3 апреля 03:25 пгт Боровая Изюмского района. В результате вражеских обстрелов КАБ повреждено здание образовательного учреждения и гаражи. Информация о пострадавших не поступала», — проинформировал Синегубов.

07:41

Ребенок умер в больнице после обстрела на Харьковщине

«Оккупанты убили еще одного ребенка. Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела скончался в больнице. Вчера в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец«, — написал начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram утром 3 апреля.

07:25

Армия РФ возобновила атаки на Харьковщине — Генштаб

«На Купянском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал в утренней сводке 3 апреля Генштаб ВСУ.

В течение суток россияне нанесли авиаудары по Синьковке и Липцам.

07:14

Тревогу ночью объявляли из-за вражеской авиации и «шахедов» по соседству

Ночью тревога в Харькове и области звучала дважды: с 23:36 по 00:37 и с 02:53 по 03:31. В первый раз причиной был «пролет» российских «шахедов».

О том, чтоб беспилотники все-таки достигли Харьковской области, Воздушные силы ВСУ не информировали.

Второй раз причиной тревоги стала вражеская авиация.

Обошлось без взрывов в Харькове. Утром Генштаб сообщил о сбитии ПВО всех четырех «шахедов», которые атаковали Украину.