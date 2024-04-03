Головні новини Харкова 3 квітня: відновлення атак, у лікарні померла дитина
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:17
Росіяни за добу вбили двох людей та зруйнували чергову школу на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів за добу. За його даними, у регіоні двоє загиблих – це 58-річний батько та 11-річний син із села Новоосинове Куп’янського району. Батько загинув на місці, хлопчик помер від ран у лікарні. Окупанти продовжили руйнувати будинки та цивільну інфраструктуру на Харківщині. Зокрема – вдарили по черговій школі.
“3 квітня 03:25 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено будівлю освітньої установи та гаражі. Інформація про потерпілих не надходила”, – поінформував Синєгубов.
07:41
Дитина померла в лікарні після обстрілу на Харківщині
“Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні. Вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі вранці 3 квітня.
07:25
Армія РФ відновила атаки на Харківщині – Генштаб
“На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ, – поінформував у ранковому зведенні 3 квітня Генштаб ЗСУ.
Протягом доби росіяни завдали авіаударів по Синьківці та Липцях.
07:14
Тривогу вночі оголошували через ворожу авіацію та “шахеди” по сусідству
Вночі тривога в Харкові та області звучала двічі: з 23:36 до 00:37 та з 02:53 до 03:31. Вперше причиною був “проліт” російських “шахедів”.
Про те, щоби безпілотники таки досягли Харківської області, Повітряні сили ЗСУ не інформували.
Вдруге причиною тривоги стала ворожа авіація.
Обійшлося без вибухів у Харкові. Вранці Генштаб повідомив про збиток ППО всіх чотирьох “шахедів”, які атакували Україну.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".