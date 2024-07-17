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Главные новости Харькова 17 июля: как прошла ночь

Происшествия 07:05   17.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 17 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Тревогу в Харькове не отменяли всю ночь

Воздушная тревога в Харьковской области была актуальна в течение всей ночи. Ее объявили еще в 19:28 16 июля. В 22:15 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках КАБов российской авиацией.

В 23:18 Воздушные силы ВСУ дали отбой тревоги в большинстве областей Украины, кроме Харьковской, Донецкой и Одесской. А в 02:07 предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в областях, где тревога актуальна.

В 04:35 вновь активизировалась российская авиация, о чем сообщили ВС ВСУ.

Отбой по всем областям дали в 05:35. Он не касался только Харьковщины.

Тревога в Харькове и области актуальна и по состоянию на 07:00.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".