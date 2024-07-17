Главные новости Харькова 17 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Тревогу в Харькове не отменяли всю ночь
Воздушная тревога в Харьковской области была актуальна в течение всей ночи. Ее объявили еще в 19:28 16 июля. В 22:15 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках КАБов российской авиацией.
В 23:18 Воздушные силы ВСУ дали отбой тревоги в большинстве областей Украины, кроме Харьковской, Донецкой и Одесской. А в 02:07 предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в областях, где тревога актуальна.
В 04:35 вновь активизировалась российская авиация, о чем сообщили ВС ВСУ.
Отбой по всем областям дали в 05:35. Он не касался только Харьковщины.
Тревога в Харькове и области актуальна и по состоянию на 07:00.
Читайте также: Сегодня 17 июля: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 17 июля: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".