Главные новости Харькова 17 июля: как прошла ночь

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07:05

Тревогу в Харькове не отменяли всю ночь

Воздушная тревога в Харьковской области была актуальна в течение всей ночи. Ее объявили еще в 19:28 16 июля. В 22:15 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках КАБов российской авиацией.

В 23:18 Воздушные силы ВСУ дали отбой тревоги в большинстве областей Украины, кроме Харьковской, Донецкой и Одесской. А в 02:07 предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в областях, где тревога актуальна.

В 04:35 вновь активизировалась российская авиация, о чем сообщили ВС ВСУ.

Отбой по всем областям дали в 05:35. Он не касался только Харьковщины.

Тревога в Харькове и области актуальна и по состоянию на 07:00.