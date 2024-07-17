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Головні новини Харкова 17 липня: як минула ніч

Події 07:05   17.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 17 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

Тривогу в Харкові не скасовували всю ніч

Повітряна тривога в Харківській області була актуальною протягом усієї ночі. Її оголосили ще о 19:28 16 липня. О 22:15 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски КАБів російською авіацією.

О 23:18 Повітряні сили ЗСУ дали відбій тривоги в більшості областей України, окрім Харківської, Донецької та Одеської. А о 02:07 попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де тривога є актуальною.

О 04:35 знову активізувалася російська авіація, про що повідомили ПС ЗСУ.

Відбій по всіх областях дали о 05:35. Він не стосувався лише Харківщини.

Тривога в Харкові та області актуальна та станом на 07:00.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".