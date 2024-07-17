Головні новини Харкова 17 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:05
Тривогу в Харкові не скасовували всю ніч
Повітряна тривога в Харківській області була актуальною протягом усієї ночі. Її оголосили ще о 19:28 16 липня. О 22:15 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски КАБів російською авіацією.
О 23:18 Повітряні сили ЗСУ дали відбій тривоги в більшості областей України, окрім Харківської, Донецької та Одеської. А о 02:07 попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де тривога є актуальною.
О 04:35 знову активізувалася російська авіація, про що повідомили ПС ЗСУ.
Відбій по всіх областях дали о 05:35. Він не стосувався лише Харківщини.
Тривога в Харкові та області актуальна та станом на 07:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 07:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".