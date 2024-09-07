Главные новости Харькова 7 сентября: обстановка на фронте от DeepState и ISW
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
09:26
Восемь гражданских пострадали от обстрелов Харьковщины 6 сентября. По Харькову ударов не было
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова и главы облуправления Нацполиции Владимира Тимошко:
▪️В период с 07:35 до 07:58 враг нанес не менее пяти ударов из РСЗО «Торнадо-С» по городу Люботин. Повреждены 28 частных домовладений, автомобили. Пострадали шесть человек, среди которых 16-летняя и 14-летняя девушки.
▪️В 09:08 военные РФ нанесли удары из РСЗО «Торнадо-С» по поселку Ольшаны Солоницевской громады. Получил ранения 46-летний мужчина.
▪️Около 10:00 в поселке Купянск-Узловой был поврежден объект логистической инфраструктуры.
▪️В 12:25 в результате обстрела Купянска пострадала 88-летняя женщина.
Также около 20-ти на неизвестном взрывном предмете в лесополосе возле города Изюм подорвался 24-летний мужчина, его госпитализировали.
08:31
27 боев произошло за минувшие сутки на Купянском направлении и шесть — на севере Харьковщины
Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00, на Харьковском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Липцев. На Купянском направлении бои шли у Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.
Также агрессор нанес авиаудары по районам Малых Проходов, Поповки и Петропавловки Харьковской области.
07:55
ISW: линия фронта на севере Харьковщины и на Купянском направлении 6 сентября — без изменений
Аналитики американского Института изучения войны отметили, что российские войска продолжили наземные атаки к северу и северо-востоку от Харькова, но их продвижение не было заявлено или подтверждено.
Российские источники утверждали, что на Купянском направлении военные РФ продвинулись на 900 метров к западу и до 300 метров к югу от Песчаного, вдоль фронта шириной 4 километра и глубиной 900 метров к северу и востоку от Стельмаховки, а также оттеснили украинские силы на 1,5 километра к северо-западу от Синьковки, но по состоянию на 6 сентября ISW не видел визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.
07:30
Границы территорий в районе Волчанска, которые контролируют оккупанты и украинские защитники, уточнил проект DeepState
Судя по карте, военные РФ расширили контроль к востоку от Волчанска, а Силы обороны — к северу от реки Волчья. Ранее эти территории были обозначены как «серая зона».
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- Категории: Общество, Происшествия; Теги: Генштаб ВСУ, новости, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 09:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".