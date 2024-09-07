Головні новини Харкова 7 вересня: обстановка на фронті від DeepState і ISW
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:26
Вісім цивільних постраждали від обстрілів Харківщини 6 вересня. По Харкову ударів не було
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова та голови облуправління Нацполіції Володимира Тимошка:
▪️У період з 7:35 до 7:58 ворог завдав щонайменше п’ять ударів з РСЗВ «Торнадо-С» по місту Люботин. Пошкоджені 28 приватних домоволодінь, автомобілі. Постраждали шість людей, серед яких 16-річна та 14-річна дівчата.
▪️О 9:08 військові РФ завдали ударів з РСЗВ «Торнадо-С» по селищу Вільшани Солоницівської громади. Дістав поранення 46-річний чоловік.
▪️Близько 10-ї у селищі Куп’янськ-Вузловий був пошкоджений обʼєкт логістичної інфраструктури.
▪️О 12:25 внаслідок обстрілу Куп’янська постраждала 88-річна жінка.
Також близько 20-ї на невідомому вибуховому предметі у лісосмузі біля міста Ізюм підірвався 24-річний чоловік, його ушпиталили.
08:31
27 боїв відбулося минулої доби на Куп’янському напрямку та шість – на півночі Харківщини
Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00, на Харківському напрямку Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника поблизу Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку бої йшли біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.
Також агресор завдав авіаударів по районах Малих Проходів, Попівки та Петропавлівки Харківської області.
07:55
ISW: лінія фронту на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку 6 вересня – без змін
Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що російські війська продовжили наземні атаки на північ і північний схід від Харкова, але їхнє просування не було заявлено або підтверджено.
Російські джерела стверджували, що на Куп’янському напрямку військові РФ просунулися на 900 метрів на захід і до 300 метрів на південь від Піщаного, вздовж фронту шириною 4 кілометри й глибиною 900 метрів на північ і схід від Стельмахівки, а також відтіснили українські сили на 1,5 кілометра на північний захід від Синьківки, але станом на 6 вересня ISW не бачив візуальних доказів, що підтверджують ці заяви.
07:30
Межі територій у районі Вовчанська, які контролюють окупанти та українські захисники, уточнив проєкт DeepState
Судячи з карти, військові РФ розширили контроль на схід від Вовчанська, а Сили оборони – на північ від річки Вовча. Раніше ці території були позначені як «сіра зона».
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 09:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".