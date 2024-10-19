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Новости Харькова – главное за 19 октября: как прошла ночь

Общество 06:54   19.10.2024
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 19 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:54

Ночью на Харьковщину залетали вражеские дроны

Воздушную тревогу в Харькове и области объявили ​​в 03:28. В Воздушных силах ВСУ сообщали о вражеских БпЛА в районе Богодухова. Они держали курс на Полтаву.

Больше информации о российских дронах на Харьковщине не было. Тревога в регионе по состоянию на 06:54 – актуальна.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 06:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".