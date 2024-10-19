Новости Харькова – главное за 19 октября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:54
Ночью на Харьковщину залетали вражеские дроны
Воздушную тревогу в Харькове и области объявили в 03:28. В Воздушных силах ВСУ сообщали о вражеских БпЛА в районе Богодухова. Они держали курс на Полтаву.
Больше информации о российских дронах на Харьковщине не было. Тревога в регионе по состоянию на 06:54 – актуальна.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ВСУ, дрони, дроны, ночь, область, тревога, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 06:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".