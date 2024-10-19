Новини Харкова – головне за 19 жовтня: як минула ніч

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06:54

Вночі на Харківщину залітали ворожі дрони

Повітряну тривогу в Харкові та області оголосили о 03:28. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА в районі Богодухова. Вони тримали курс на Полтаву.

Більше інформації про російські дрони на Харківщині не було. Тривога в регіоні станом на 06:54 – актуальна.