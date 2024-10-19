Новини Харкова – головне за 19 жовтня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:54
Вночі на Харківщину залітали ворожі дрони
Повітряну тривогу в Харкові та області оголосили о 03:28. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА в районі Богодухова. Вони тримали курс на Полтаву.
Більше інформації про російські дрони на Харківщині не було. Тривога в регіоні станом на 06:54 – актуальна.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дрони, ЗСУ, ночь, область, тревога, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 06:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".