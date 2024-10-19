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Новини Харкова – головне за 19 жовтня: як минула ніч

Події 06:54   19.10.2024
Вікторія Яковенко
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:54

Вночі на Харківщину залітали ворожі дрони

Повітряну тривогу в Харкові та області оголосили о 03:28. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА в районі Богодухова. Вони тримали курс на Полтаву.

Більше інформації про російські дрони на Харківщині не було. Тривога в регіоні станом на 06:54 – актуальна.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 06:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".