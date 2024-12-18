Новости Харькова — главное за 18.12: слышны взрывы, бьют по району Циркунов

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

23:17

Итоги суток в видеодайджесте

22:57

Армия РФ обстреливает район Циркунов — Синегубов

Армия РФ наносит удары неподалеку от населенного пункта Циркуны Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По предварительным данным, враг использует артиллерию. На эту минуту вызовов по поводу пострадавших не поступало», — написал он.

22:46

В Харькове несколько раз за вечер слышали серии взрывов

Особенно громко в городе было около 22:27 18 декабря. Прозвучала серия взрывов. Официальной информации о месте «прилетов» не было. Мониторинговые каналы информировали об ударах РСЗО по ближайшему пригороду. Ранее спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко прокомментировал предыдущие громкие звуки, которые слышали в городе около 20 часов.

«Очень часто россияне осуществляют обстрелы именно в направлении города Харьков. Поэтому слышны взрывы очень часто именно в городе. Для обстрелов россияне используют РСЗО, дроны, ракеты», — сказал Чубенко.

18:20

Склад боеприпасов нашли в одном из гаражных кооперативов Немышлянского района Харькова

Сотрудники НАБУ и Нацполиции изъяли 182 гранатометных выстрела, более 30 гранат, взрыватели, реактивные пехотные огнеметы, противотанковые и противопехотные мины, 70 стартовых пороховых зарядов к ПГ-7, тротиловые шашки, более 20 боевых частей и реактивных двигателей к гранатомету ТБГ-7В и прочее.

Владельцев всего этого оружия — устанавливают.

16:54

Два боя идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: ГШ на 16:00

На Харьковском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Противник нанес авиационных ударов по Волчанским Хуторам и Удам.

На Купянском направлении оккупанты трижды атаковали Силы обороны в районах Петропавловки и Лозовой. Два боя еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери, отметили в Генштабе.

15:36

Вражеский БпЛА «Молния» ударил по неработающему ТРЦ в Киевском районе Харькова

Последствия попадания показали в Харьковской областной прокуратуре. По данным пресс-секретаря облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, «прилет» произошел в 11:35. Пострадавших нет.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 438 УКУ.

Видео: Харьковская областная прокуратура

14:42

Велосипедиста сбили на Харьковщине: мужчина погиб на месте

Авария произошла 17 декабря в 18:10 в городе Змиев. По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Volkswagen Passat совершил наезд в тот момент, когда велосипедист пересекал проезжую часть. От полученных травм 45-летний мужчина погиб на месте ДТП.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

13:32

В результате удара БпЛА в Салтовском повреждена кровля здания ТРЦ – Синегубов

«Около 12:00 поступила информация о вражеском ударе в Салтовском районе. По предварительным данным, — попадание БпЛА. Информация о пострадавших не поступала», — написал глава ХОВА Олег Синегубов.

13:23

Мэр города Лозовая Сергей Зеленский написал заявление об увольнении

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Под сообщением – уже более 100 комментариев. Как реагируют люди – смотреть здесь.

13:11

Враг ударил БпЛА «Молния» по Киевскому району

«Утром враг ударил по Кинвскому району города. Предварительно, был задействован БаЛА типа «Молния». К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

12:40

Утром в результате удара вражеского БпЛА по одному из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады произошел пожар

«В результате обстрела произошло разрушение и пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Спасатели, работая под постоянной угрозой повторных ударов, оперативно ликвидировали пожар площадью 40 м кв.», – рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Предварительно, обошлось без жертв.

11:38

Результаты комбинированной атаки по Золочевской громаде показали в прокуратуре

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, массированная атака населенных пунктов Золочевской громады началась в 19:50 и длилась до 20:35.

«Так, в 19:50 один авиационный боеприпас попал по открытой местности возле с. Березовка и еще два КАБа — недалеко от с. Черноглазовка. Около 20:00 зафиксировано два удара КАБами по окраине с. Золочев. Ориентировочно в 20:08 авиаудар был нанесен по местности недалеко от с. Снеги», – написали в прокуратуре.

«Также вооруженные силы России нанесли по селу удары тремя ракетами из РСЗО. Получил ранение 76-летний мужчина. Кроме того, российская армия атаковала Золочев еще двумя беспилотниками, предварительно типа «Shahed». Повреждены домовладения», – добавили правоохранители.

10:20

Работы стартовали еще весной: энергетики вернули свет в Долгенькое

Как уточнили в АО «Харьковоблэнерго», перед тем, как начать восстанавливать перебитые электросети и вернуть свет в село, необходимо было разминировать трассы.

Саперы приступили к разминированию трасс линий электропередач еще весной.

«Затем мы восстановили высоковольтную линию 10 кВ, питающую населенный пункт. И только летом начали работать прямо в самом селе. Установили две новые подстанции, заменили около 200 опор, практически заново построили линии 0,4 кВ протяженностью более 8 км.», – сказал начальник Изюмского РЭС Виталий Борщ.

По словам Борща, на данный момент в селе проживает около 20 семей. Однако теперь те, кто все-таки захотят вернуться домой, смогут быстро подключить в жилье электрику.

09:06

Копы пострадали из-за «прилетов» на Харьковщине, разрушены дома – Синегубов

Первые обстрелы зафиксировали накануне утром в Чугуевском районе. В 08:45 БПЛА «прилетел» по зданию коммунального предприятия в селе Васильев Хутор.

«10:30, Купянский р-н, г. Купянск. Попадание БПЛА на открытой территории. Пострадали два сотрудника полиции. 12:00, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела поврежден частный дом», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Вечером россияне начали бить уже по Богодуховскому району. Обстрелы в Золочевской громаде продолжались с 19:50 до 23:25.

«В результате обстрела восемью КАБами, двумя БПЛА «Шахед», РСЗО возле с. Березовка, с. Черноглазовка, с. Снеги, поселка Золочев повреждены семь частных домов. Пострадал 76-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

08:20

Враг продолжает обстреливать область, наступал на Харьковщине 10 раз – Генштаб

На Харьковском направлении враг атаковал наши позиции четыре раза. Пытался наступать в районе Волчанска при поддержке штурмовой авиации.

«На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Лозовой», – пишут в ГШ.

Также в течение суток оккупанты сбросили авиабомбы на Волчанские Хутора.

07:57

Ночью в Богодуховском районе горело здание из-за ударов РФ – данные от ГСЧС

Один из пожаров возник ближе к полуночи после вражеского обстрела россиян.

«Около 23:25 войска РФ обстреляли поселок Золочев Богодуховского района. В результате обстрела горели конструктивные элементы крыши здания на площади 30 м кв. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели потушили в регионе четыре пожара. Кроме того, добавили в ГСЧС, пиротехники нашли и обезвредили 75 единиц взрывоопасных предметов на Харьковщине.

07:07

Больше десяти часов беспрерывно длилась тревога на Харьковщине — регион атаковали беспилотники

В 18:51 тревога на Харьковщине прозвучала из-за угрозы удара БПЛА. Вскоре добавились пуски КАБов — их до полуночи враг запускал несколько раз. Также беспилотники Воздушные силы фиксировали и в соседних с Харьковской областью регионах.

После полуночи Воздушные силы вновь предупредили об опасности для нашей области – со стороны Полтавщины двигался БПЛА.

В 03:32 беспилотники изменили курс и начали лететь на юго-восток.

А в 04:39 они покинули нашу область и начали двигаться уже в сторону Донецкой.

Отбой прозвучал лишь в 05:18. Таким образом тревога в регионе беспрерывно длилась больше десяти часов. Тем временем угроза применения ударных беспилотников для других регионов Украины миновала лишь в 06:56.