Новини Харкова — головне за 18.12: чутно вибухи, б’ють поблизу Циркунів

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

23:17

Підсумки доби у відеодайджесті

22:57

Армія РФ обстрілює район Циркунів – Синєгубов

Армія РФ завдає ударів неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За попередніми даними, ворог використовує артилерію. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило”, – написав він.

22:46

У Харкові кілька разів за вечір чули серії вибухів

Особливо гучно в місті було близько 22:27 18 грудня. Пролунала серія вибухів. Офіційної інформації про місце “прильотів” не було. Моніторингові канали інформували про удари РСЗВ по найближчому передмістю. Раніше речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко прокоментував попередні гучні звуки, які чули в місті близько 20-ї години.

“Дуже часто росіяни здійснюють обстріли саме в напрямку міста Харків. Тому чутно вибухи дуже часто саме в місті. Для обстрілів росіяни використовують РСЗВ, дрони, ракети”, – сказав Чубенко.

18:20

Склад боєприпасів знайшли в одному з гаражних кооперативів Немишлянського району Харкова

Співробітники НАБУ та Нацполіції вилучили 182 гранатометні постріли, понад 30 гранат, підривачі, реактивні піхотні вогнемети, протитанкові та протипіхотні міни, 70 стартових порохових зарядів до ПГ-7, тротилові шашки, понад 20 бойових частин і реактивних двигунів до гранатомета ТБГ-7В та інше.

Власників усієї цієї зброї – встановлюють.

16:54

Два бої тривають на Куп’янському напрямку, один – на Харківському: ГШ на 16:00

На Харківському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Противник завдав авіаційних ударів по Вовчанських Хуторах та Удах.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі атакували Сили оборони в районах Петропавлівки та Лозової. Два бої ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат, зазначили у Генштабі.

15:36

Ворожий БпЛА «Молния» вдарив по ТРЦ, що не працює, в Київському районі Харкова

Наслідки влучання показали в Харківській обласній прокуратурі. За даними речника облпрокуратури Дмитра Чубенка, «приліт» стався об 11:35. Постраждалих немає.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 ККУ.

Відео: Харківська обласна прокуратура

14:42

Велосипедиста збили на Харківщині: чоловік загинув на місці

Аварія сталася 17 грудня о 18:10 у місті Зміїв. За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій «Volkswagen Passat» скоїв наїзд у той момент, коли велосипедист перетинав проїжджу частину. Від отриманих травм 45-річний чоловік загинув на місці ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

13:32

Внаслідок удару БпЛА в Салтівському пошкоджена покрівля будівлі ТРЦ – Синєгубов

«Близько 12:00 надійшла інформація про ворожий удар у Салтівському районі. За попередніми даними, – влучання БПЛА. Інформація про постраждалих не надходила», – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

13:23

Мер міста Лозова Сергій Зеленський написав заяву про звільнення

Про це він повідомив на власній сторінці у фейсбуці. Під дописом – вже понад 100 коментарів. Як реагують люди – дивитись тут.

13:11

Ворог вдарив БпЛА «Молния» по Київському району

«Вранці ворог ударив по Київському району міста. Попередньо, будо задіяно БпЛА типу «Молния». На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

12:40

Вранці внаслідок удару ворожого БпЛА по одному з прифронтових населених пунктів Вовчанської громади сталася пожежа

«В результаті обстрілу сталася руйнація та пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння. ️Рятувальники, працюючи під постійною загрозою повторних ударів, оперативно ліквідували пожежу площею 40 м кв.», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Попередньо, обійшлося без жертв.

11:38

Результати комбінованої атаки по Золочівській громаді показали у прокуратурі

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, масована атака населених пунктів Золочівської громади розпочалася о 19:50 та тривала до 20:35.

“Так, о 19:50 один авіаційний боєприпас влучив по відкритій місцевості біля с. Березівка та ще два КАБи — неподалік с. Чорноглазівка. Близько 20:00 зафіксовано два удари КАБами по околиці с. Золочів. Орієнтовно о 20:08 авіаудар було завдано по місцевості неподалік с. Сніги”, – написали у прокуратурі.

О 20:35 ще один КАБ упав біля приватного сектору у Золочеві – внаслідок удару пошкоджені п’ять будинків.

“Також збройні сили рф завдали по селу удари трьома ракетами з РСЗВ. Отримав поранення 76-річний чоловік.Крім того, російська армія атакувала Золочів ще двома безпілотниками, попередньо, типу «Shahed». Пошкоджене домоволодіння”, – додали правоохоронці.

10:20

Роботи стартували ще навесні: енергетики повернули світло у Довгеньке

Як уточнили в АТ “Харківобленерго”, перед тим, як почати відновлювати перебиті електромережі та повернути світло у село, необхідно було розмінувати траси.

Сапери розпочали розмінувати траси ліній електропередач ще навесні.

“Потім ми відновили високовольтну лінію 10 кВ, яка живить населений пункт. І тільки влітку розпочали працювати безпосередньо в самому селі. Встановили дві нові підстанції, замінили близько 200 опор, практично заново побудували лінії 0,4 кВ протяжністю понад 8 км.“, – сказав начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.

За словами Борща, наразі в селі мешкає близько 20 сімей. Однак тепер ті, хто таки захочуть повернутись додому, зможуть швидко підключити в житлі електрику.

09:06

Копи постраждали через «прильоти» на Харківщині, зруйновані дома – Синєгубов

Перші обстріли зафіксували напередодні вранці у Чугуївському районі. О 08:45 БПЛА “прилетів” по будівлі комунального підприємства у селі Василів Хутір.

“10:30, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Влучання БПЛА на відкритій території. Постраждали два працівники поліції. 12:00, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Увечері росіяни почали бити вже по Богодухівському району. Обстріли в Золочівській громаді тривали з 19:50 до 23:25.

“Внаслідок обстрілу вісьмома КАБами, двома БПЛА «Шахед», РСЗВ біля с. Березівка, с. Чорноглазівка, с. Сніги, селища Золочів пошкоджено сім приватних будинків. Постраждав 76-річний чоловік”, – уточнив начальник ХОВА.

08:20

Генштаб: ворог продовжує обстрілювати область, наступав на Харківщині 10 разів

На Харківському напрямку ворог атакував наші позиції чотири рази. Намагався наступати в районі Вовчанська за підтримки штурмової авіації.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової“, – пишуть у ГШ.

Також протягом доби окупанти скинули авіабомби на Вовчанські Хутори.

07:57

Вночі в Богодухівському районі горіла будівля через удари РФ – дані від ДСНС

Одна з пожеж виникла ближче до опівночі після ворожого обстрілу росіян.

“Близько 23:25 війська РФ обстріляли селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 м кв. Жертв та постраждалих немає“, – уточнили у ДСНС.

Усього за добу рятувальники загасили у регіоні чотири пожежі. Крім того, додали у ДСНС, піротехніки знайшли та знешкодили 75 одиниць вибухонебезпечних предметів на Харківщині.

07:07

Понад десять годин безперервно тривала тривога на Харківщині – регіон атакували безпілотники

О 18:51 тривога на Харківщині пролунала через загрозу удару БПЛА. Незабаром додалися пуски КАБів – їх до опівночі ворог запускав кілька разів. Також безпілотники Повітряні сили фіксували в сусідніх із Харківською областю регіонах.

Після опівночі Повітряні сили знову попередили про небезпеку для нашої області – з боку Полтавщини рухався БПЛА.

О 03:32 безпілотники змінили курс та почали летіти на південний схід.

А о 04:39 вони залишили нашу область та почали рухатися вже у бік Донецької.

Відбій пролунав лише о 05:18. Таким чином тривога в регіоні безперервно тривала понад десять годин. Тим часом загроза застосування ударних безпілотників для інших регіонів України минула лише о 06:56.