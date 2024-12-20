Новости Харькова — главное 20.12: события у Двуречной, сессия, умерла Олешко

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

14:50

Жадан сообщил о смерти Олешко – основательницы харьковского театра «Арабески»

«Вчера ушла из жизни Светлана Олешко. Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память», — написал харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан.

14:20

«Эпохальный документ»: мэрия утвердила План устойчивой мобильности Харькова

Решение приняли депутаты Харьковского городского совета сегодня, 20 декабря, во время сессии.

Как рассказал директор департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой, главная цель этого плана – безопасное передвижение по Харькову.

«Это внедрение инновационных технологий управления транспортом и комплексное обновление транспортной системы. Документ был разработан в рамках реализации проекта «Интегрированное развитие городов в Украине II» немецкой компанией при финансовой поддержке правительств Германии и Швейцарии. Необходимость принятия этого плана – прописана в финансовых соглашениях с ЕИБ. Это важно сейчас потому, что мы находимся на этапе закупки техники для нашего города», — рассказал Липовой.

Как отметил депутат Дмитрий Булах, этот план следует доработать. Детальнее.

13:40

В Циркуны вернули свет после обстрела

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», в результате десяти «прилетов» без света остались 1523 абонента, пострадали воздушные линии электропередачи 10 и 0,4 кВ.

«В течение четверга над восстановлением электроснабжения работали две бригады энергетиков и две единицы техники. Уже вечером все обесточенные потребители были запитаны. Сегодня продолжаем выполнение ремонтных работ, необходимых для полного восстановления сети», – рассказали специалисты.

В облэнерго отметили, что всего за сутки энергетики запитали 2100 потребителей, обесточенных в результате боевых действий, в зонах обслуживания Липецкого, Боровского, Золочевского, Дергачевского и Купянского РЭС.

12:56

«Все приведено в боевую готовность» — Терехов об угрозе для Харькова в новогодние праздники

«Я бы очень хотел, чтобы праздники прошли более-менее спокойно. Но мы помним прошлый год, когда в канун новогодних праздников были мощные обстрелы Харькова. Тогда было попадание в отель Kharkiv Palace, где находились люди. Кроме того, были попадания в жилые дома, были «Шахеды». Кроме того, были очень серьезные разрушения жилых домов и офисных помещений. Да, у нас сформированы бригады быстрого реагирования, работает ситуационный центр. Все приведено в боевую готовность. Нам нужно ожидать от нашего врага всего, что возможно» — сказал городской голова в эфире нацмарафона.

Несмотря на это, праздники никто не отменял, отмечает Терехов. Так что в городе будут праздновать и Рождество, и Новый Год. Однако мэр еще раз призвал горожан быть осторожными.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

11:57

Восемь КАБов скинули на Харьковщину ВС РФ — ОТУ «Харьков»

ОТУ «Харьков» проинформировало о ситуации на фронте по состоянию на 9:00 20 декабря.

«На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял авиацию. Российские оккупанты нанесли четыре авиаудара с использованием восьми КАБов, а также 54 удара дронами-камикадзе. Совершили 349 обстрелов позиций защитников Украины», — сообщила пресс-служба ОТУ «Харьков».

09:34

Ситуация в Двуречной: из ближайшего села выезжают люди — РВА

Из села Кутьковка, что возле Двуречной на Харьковщине, выезжают местные жители. Об этой тенденции в эфире нацмарафона сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Мы наблюдаем картинку, что в основном активизация обстрелов — она побуждает людей уезжать. Мы это видим сейчас по Двуречанской громаде, где усилились обстрелы, усилились активные действия со стороны FPV-дронов врага. У нас вчера женщина даже пострадала после такого сброса. Есть ближайшие населенные пункты к Двуречной, например населенный пункт Кутьковка, где люди уже давно не выезжали, а за последние несколько дней после усиления обстрелов увеличилось количество заявок на Координационный гуманитарный центр. У нас есть информация, что 12-15 человек за последние дни за один день выезжали именно из этого населенного пункта», — сообщил Канашевич. Подробнее.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

08:47

«Шахед» ударил по Харьковщине: есть пострадавшая, за сутки погибли трое

Данные о последствиях российских обстрелов за сутки привел начальник ХОВА Олег Синегубов утром 20 декабря. По его информации, в регионе погибли три человека, также есть пострадавшие. Наиболее тяжелые последствия — у ракетного удара по Купянскому району — по поселку Шевченково.

Вечером 20 декабря, около 20:30, российский «Шахед» ударил по Змиевской громаде Чугуевского района — «прилет» был по селу Черемушное. Также пострадала 54-летняя жительница Двуречной.

08:27

Враг усилил авиаудары по Харьковщине: данные Генштаба

Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 декабря проинформировал, что ВС РФ за сутки нанесли авиаудары по шести населенным пунктам Харьковской области.

«Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах Александровка, Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды, Лозовая. На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял авиацию», — сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении, по информации Генштаба ВСУ, за сутки было десять атак. Штурмы отражали вблизи Лозовой, Загрызового и Колесниковки.

07:02

Ночью «шахеды», утром — МиГ

Воздушная тревога в Харьковской области длилась с вечера 19 декабря до 02:17 20-го. Изначально ее объявили из-за появления над областью российских «шахедов».

Беспилотники кружили над регионом часами, двигаясь то на север — в сторону Сумской области, то на юг — к админграницам Днепропетровщины. После полуночи новые группы БПЛА залетели в соседнюю Сумщину. Хотя в Харьковской области отбой дали в 02:17, сообщения о «шахедах» над различными регионами Украины от Воздушных сил ВСУ поступали вплоть до 05:37 утра.

А уже в 06:37 прозвучала еще одна тревога — на сей раз по всей стране. Ее причина — взлет носителя ракеты «Кинжал» — самолета МиГ-31К.

Эта тревога актуальна и по состоянию на 07:02.