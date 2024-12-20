Новини Харкова — головне 20.12: події поблизу Дворічної, сесія, померла Олешко

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

14:50

Жадан повідомив про смерть Олешко – засновниці харківського театру «Арабески»

«Вчора пішла з життя Світлана Олешко. Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам‘ять», – написав харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан.

14:20

«Епохальний документ»: мерія затвердила План сталої мобільності Харкова

Рішення ухвалили депутати Харківської міської ради сьогодні, 20 грудня, під час сесії.

Як розповів директор департаменту будівництва та дорожнього господарства Дмитро Липовий, головна мета цього плану – безпечне пересування Харковом.

«Це впровадження інноваційних технологій управління транспортом та комплексне відновлення транспортної системи. Документ був розроблений у межах реалізації проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» німецькою компанією, за фінансової підтримки Урядів Німеччини та Швейцарії. Необхідність прийняття цього плану – прописана у фінансових угодах з ЄІБ. Це важливо на цей час, бо ми знаходимось на етапі закупівлі техніки для нашого міста», – розповів Липовий.

Як зауважив депутат Дмитро Булах, цей план потрібно допрацювати. Детальніше.

13:40

У Циркуни повернули світло після обстрілу

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», внаслідок десяти «прильотів» без світла залишились 1523 абоненти, постраждали повітряні лінії електропередачі 10 та 0,4 кВ.

«Протягом четверга над відновленням електропостачання працювали дві бригади енергетиків та дві одиниці техніки. Уже ввечері всі знеструмлені споживачі були заживлені. Сьогодні продовжуємо виконання ремонтних робіт, необхідних для повного відновлення мережі», – розповіли фахівці.

В обленерго зазначили, що всього впродовж доби енергетики заживили 2100 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій, у зонах обслуговування Липецького, Борівського, Золочівського, Дергачівського та Куп’янського РЕМ.

12:56

«Все приведено в бойову готовність» – Терехов про загрозу для Харкова у новорічні свята

«Я б дуже хотів, щоб свята пройшли більш-менш спокійно. Але ми пам’ятаємо минулий рік, коли напередодні новорічних свят були потужні обстріли Харкова. Тоді було влучання у готель Kharkiv Palace, де перебували люди. Крім цього, були влучання у житлові будинки, були «шахеди». Крім цього, були дуже серйозні руйнації житлових будинків і офісних приміщень. Так, у нас сформовані бригади швидкого реагування, працює ситуаційний центр. Все приведено в бойову готовність. Нам потрібно очікувати від нашого ворога всього, що можливо», – сказав міський голова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Попри це, свята ніхто не скасовував, зазначає Терехов. Тож у місті святкуватимуть і Різдво, і Новий Рік. Однак мер вкотре закликав містян бути обережними.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

11:57

Вісім КАБів скинули на Харківщину ЗС РФ – ОТУ “Харків”

ОТУ “Харків” поінформувало про ситуацію на фронті станом на 9:00 20 грудня.

“На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував авіацію. російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням восьми КАБів, а також 54 удари дронами-камікадзе. Здійснили 349 обстрілів позицій захисників України”, – повідомила пресслужба ОТУ “Харків”.

09:34

Ситуація у Дворічній: із найближчого села виїжджають люди – РВА

Із села Кутьківка, що біля Дворічної на Харківщині, виїжджають місцеві мешканці. Про цю тенденцію в етері нацмарафону повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Ми спостерігаємо картинку, що здебільшого активізація обстрілів – вона спонукає людей виїжджати. Ми це бачимо зараз по Дворічанській громаді, де посилились обстріли, посилились активні дії з боку FPV-дронів ворога. У нас наразі вчора жінка навіть постраждала після такого скиду. Є найближчі населені пункти до Дворічної, наприклад, населений пункт Кутьківка, де люди вже давно не виїжджали, а за останні декілька днів після посилення обстрілів збільшилась кількість заявок на Координаційний гуманітарний центр. У нас є інформація, що 12-15 людей за останні дні, за один день, виїжджали саме з цього населеного пункту”, – повідомив Канашевич. Докладніше.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

08:47

“Шахед” вдарив по Харківщині: є постраждала, за добу загинули троє

Дані щодо наслідків російських обстрілів за добу навів начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 20 грудня. За його інформацією, в регіоні загинули троє людей, також є постраждалі. Найтяжчі наслідки – в ракетного удару по Куп’янському району – по селищу Шевченкове.

Увечері 20 грудня, близько 20:30, російський “Шахед” вдарив по Зміївській громаді Чугуївського району – “приліт” був по селу Черемушне. Також постраждала 54-річна мешканка Дворічної.

08:27

Ворог посилив авіаудари по Харківщині: дані Генштабу

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 20 грудня поінформував, що ЗС РФ за добу завдали авіаударів по шістьох населених пунктах Харківської області.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах Олександрівка, Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди, Лозова. На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував авіацію”, – повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку, за інформацією Генштабу ЗСУ, за добу було десять атак. Штурми відбивали поблизу Лозової, Загризового та Колісниківки.

07:02

Вночі “шахеди”, вранці – МіГ

Повітряна тривога на Харківщині тривала з вечора 19 грудня до 02:17 20-го. Спочатку її оголосили через появу над областю російських “шахедів”.

Безпілотники кружляли над регіоном годинами, рухаючись то на північ – у бік Сумської області, то на південь – до адмінкордонів Дніпровщини. Після опівночі нові групи БПЛА залетіли до сусідньої Сумщини. Хоча на Харківщині відбій дали о 02:17, повідомлення про “шахеди” над різними регіонами України від Повітряних сил ЗСУ надходили аж до 05:37 ранку.

А вже о 06:37 пролунала ще одна тривога – цього разу по всій країні. Її причина – зліт носія ракети “Кинджал” – літака МіГ-31К.

Ця тривога є актуальною і станом на 07:02.