Новости Харькова — главное за 25 декабря: РФ бьет по городу, есть раненые
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:59
Двое пострадавших в Салтовском районе в тяжелом состоянии – Терехов
О том, что после массированного обстрела Харькова есть пострадавшие, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, всего в Салтовском районе трое раненых. Двое из них – в тяжелом состоянии.
До этого начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что один из пострадавших – 39-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали.
Информация о раненых дополняется по ссылке.
06:29
Харьков под массированным ракетным обстрелом: что известно
Начиная с 06:00 в Харькове раздаются взрывы один за одним. Мэр Игорь Терехов уточнил, что город под массированным ракетным обстрелом. По его данным, есть еще выходы баллистики.
Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что одно из попаданий – в Салтовском районе. На место выехали все профильные службы.
По данным начальника ХОВА, в Харькове прозвучало не менее семи взрывов.
Вся актуальная информация обновляется здесь.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 06:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".