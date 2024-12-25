Новини Харкова — головне за 25 грудня: росіяни б’ють по місту
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:29
Харків під масованим ракетним обстрілом: що відомо
Починаючи з 06:00 у Харкові лунають вибухи один за одним. Мер Ігор Терехов уточнив, що місто під масованим ракетним обстрілом. За його даними, є також виходи балістики.
Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що одне із влучень – у Салтівському районі. На місце виїхали усі профільні служби.
За даними начальника ХОВА, у Харкові пролунало щонайменше сім вибухів.
Вся актуальна інформація оновлюється тут.
Читайте також: Сьогодні 25 грудня: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: головні новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 25 грудня: росіяни б’ють по місту»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 06:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".