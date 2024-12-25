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Новини Харкова — головне за 25 грудня: росіяни б’ють по місту

Україна 06:59   25.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 25 грудня: росіяни б’ють по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:29

Харків під масованим ракетним обстрілом: що відомо

Починаючи з 06:00 у Харкові лунають вибухи один за одним. Мер Ігор Терехов уточнив, що місто під масованим ракетним обстрілом. За його даними, є також виходи балістики.

Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що одне із влучень – у Салтівському районі. На місце виїхали усі профільні служби.

За даними начальника ХОВА, у Харкові пролунало щонайменше сім вибухів.

Вся актуальна інформація оновлюється тут.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 06:59;

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