Новости Харькова — главное за 3 февраля: как прошла ночь

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07:08

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь: какие угрозы были

В 20:55 в Харьковской области прозвучала воздушная тревога из-за появившихся российских БпЛА.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотники движутся в сторону Полтавской области.

После полуночи дроны взяли курс на север и юг, уточнили защитники неба.

А в 03:36 Воздушные силы предупредили, что возникла новая опасность для прифронтовых областей – взлетела вражеская авиация.

Отбой тревоги на Харьковщине (кроме Волчанской и Липецкой громады) дали в 06:45.