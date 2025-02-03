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Новости Харькова — главное за 3 февраля: как прошла ночь

Украина 07:08   03.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 3 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:08

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь: какие угрозы были

В 20:55 в Харьковской области прозвучала воздушная тревога из-за появившихся российских БпЛА.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотники движутся в сторону Полтавской области.

После полуночи дроны взяли курс на север и юг, уточнили защитники неба.

А в 03:36 Воздушные силы предупредили, что возникла новая опасность для прифронтовых областей – взлетела вражеская авиация.

Отбой тревоги на Харьковщине (кроме Волчанской и Липецкой громады) дали в 06:45.

Читайте также: Сегодня 3 февраля: какой праздник и день в истории 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".