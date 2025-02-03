Новости Харькова — главное за 3 февраля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:08
Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь: какие угрозы были
В 20:55 в Харьковской области прозвучала воздушная тревога из-за появившихся российских БпЛА.
Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что беспилотники движутся в сторону Полтавской области.
После полуночи дроны взяли курс на север и юг, уточнили защитники неба.
А в 03:36 Воздушные силы предупредили, что возникла новая опасность для прифронтовых областей – взлетела вражеская авиация.
Отбой тревоги на Харьковщине (кроме Волчанской и Липецкой громады) дали в 06:45.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 07:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".