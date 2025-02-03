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Новини Харкова — головне за 3 лютого: як минула ніч

Україна 07:08   03.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 3 лютого: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:08

Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч: які загрози були

О 20:55 в Харківській області пролунала повітряна тривога через російські БпЛА, що з’явилися в регіоні. 

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники рухаються у бік Полтавської області.

Після опівночі дрони взяли курс на північ та південь, уточнили захисники неба.

А о 03:36 Повітряні сили попередили, що виникла нова небезпека для прифронтових областей – злетіла ворожа авіація.

Відбій тривоги на Харківщині (крім Вовчанської та Липецької громади) дали о 06:45.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 07:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".