Новини Харкова — головне за 3 лютого: як минула ніч

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07:08

Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч: які загрози були

О 20:55 в Харківській області пролунала повітряна тривога через російські БпЛА, що з’явилися в регіоні.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники рухаються у бік Полтавської області.

Після опівночі дрони взяли курс на північ та південь, уточнили захисники неба.

А о 03:36 Повітряні сили попередили, що виникла нова небезпека для прифронтових областей – злетіла ворожа авіація.

Відбій тривоги на Харківщині (крім Вовчанської та Липецької громади) дали о 06:45.