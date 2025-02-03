Новини Харкова — головне за 3 лютого: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:08
Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч: які загрози були
О 20:55 в Харківській області пролунала повітряна тривога через російські БпЛА, що з’явилися в регіоні.
Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники рухаються у бік Полтавської області.
Після опівночі дрони взяли курс на північ та південь, уточнили захисники неба.
А о 03:36 Повітряні сили попередили, що виникла нова небезпека для прифронтових областей – злетіла ворожа авіація.
Відбій тривоги на Харківщині (крім Вовчанської та Липецької громади) дали о 06:45.
Читайте також: Сьогодні 3 лютого: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: головні новини, Харків, харківщина, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 3 лютого: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 07:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".