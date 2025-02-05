Новости Харькова — главное за 5 февраля: ночью россияне били по городу
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Ночью в Харькове были взрывы: повреждена памятка архитектуры
Первый взрыв в Харькове прозвучал около 02:45. А почти за час до «прилета» Воздушные силы сообщили, что из Сумской области в сторону Харьковской движутся «Шахеды».
В 02:45 мэр Игорь Терехов подтвердил: в городе раздался взрыв.
«Есть информация об ударе «Шахедом», – написал городской голова.
Позже он уточнил: прилетело по админзданию в Салтовском районе. На месте удара начался пожар.
«В многоэтажке напротив выбиты окна. Пострадала АЗС. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте работают все соответствующие службы», – уточнил Терехов.
Вскоре прозвучал еще один взрыв. На этот раз под ударом оказался Основянский район.
«На месте попадания пожар», – добавил мэр.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне били по городу БпЛА «Герань-2».
«Повреждена и горела крыша нежилого здания — памятники архитектуры. Пожар локализовали в 05:20 мин. Пострадал один человек, проживавший в многоэтажке напротив – острая реакция на стресс», – уточнил Синегубов.
Он добавил, что еще один удар пришелся по крыше нежилого здания.
«Также повреждено остекление окон 7 корпусов учебного заведения. Без пострадавших», – добавил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 07:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".