Новини Харкова — головне за 5 лютого: вночі росіяни били по місту

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07:20

Вночі у Харкові були вибухи: пошкоджена пам’ятка архітектури

Перший вибух у Харкові пролунав близько 02.45. А майже за годину до «прильоту» Повітряні сили повідомили, що із Сумської області у бік Харківської рухаються «Шахеди».

О 02:45 мер Ігор Терехов підтвердив: у місті пролунав вибух.

“Маємо інформацію про удар “Шахедом”, – написав міський голова.

Пізніше він уточнив: прилетіло по адмінбудівлі в Салтівському районі. На місці удару почалася пожежа.

“У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби”, – зазначив Терехов.

Невдовзі пролунав ще один вибух. На цей раз під ударом опинився Основ’янський район.

“На місці влучення пожежа”, – додав мер.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни били по місту БпЛА “Герань-2”.

“Пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі – пам’ятки архітектури. Пожежу локалізували о 05:20 хв. Постраждала одна людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти, – гостра реакція на стрес”, – уточнив Синєгубов.

Він додав, що ще один удар припав по даху нежитлової будівлі.

“Також пошкоджено скління вікон 7-ми корпусів навчального закладу. Без постраждалих”, – додав начальник ХОВА.