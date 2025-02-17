Новости Харькова — главное за 17 февраля: ночные удары, сбили БпЛА «Молния»

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

21:40

Итоги суток в видеодайджесте

19:49

Атака дронов на Купянщину — пострадали четверо мужчин

В 16:05 российский FPV-дрон ударил по селу Кутьковка. Множественные осколочные ранения получили трое мужчин в возрасте 23, 48 и 50 лет. Их доставили в больницу. Повреждены частные домовладения, сообщают в облпрокуратуре.

В селе Пристин около 15:35 БпЛА «Молния» влетел в грузовое авто и оно загорелось. 38-летний водитель испытал острую реакцию на стресс.

18:30

Специалисты озвучили результаты проверки качества почв в Харькове и области, которую проводили в течение 2024 года

▪️В Харькове, информируют в Областном центре контроля и профилактики болезней, исследовали 131 пробу почвы, в 18 предельно допустимые концентрации химических веществ были превышены. В частности, в 5 из 29 проб, отобранных на детских площадках, обнаружили превышение по цинку почти вдвое. Такое же превышение по цинку было в одной из 43 проб грунта из мест массового отдыха.

На территории жилой застройки на Харьковщине исследовали 120 проб почвы, из них 13 не соответствовали нормативам. Были выявлены превышения по цинку — в 1,9 раза, кадмию — в 1,2-1,3 раза, никелю — в 1,3-4,6 раза, свинцу — в 2,3-7,6 раза, меди — в 5,8 раза, хрому — до 60 раз. Отклонения от нормативов обнаружили на территории Изюмского района и в Харькове.

▪️Отдельно почвы проверяли на наличие паразитов. Их обнаружили в 15 из 251 пробы — в Изюмской, Лозовской и Сахновщинской громадах.

17:08

Около 15:35 российский дрон влетел в гражданскую легковушку в селе Пристин Купянского района

По предварительным данным, один человек — водитель поврежденной машины — испытал острую реакцию на стресс, сообщают в пресс-службе ХОВА.

16:51

Где атаковал и бил НАРами в течение дня враг на Харьковщине: данные Генштаба

На Харьковском направлении противник атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, получил отпор, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Неуправляемыми авиаракетами враг бил по Ветеринарному и Охримовке.

На Купянском направлении оккупанты совершили четыре атаки вблизи Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Два боя продолжаются до сих пор.

14:26

Над Харьковом силы ПВО ликвидировали вражеский БпЛА «Молния»

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Информация об обломках в Шевченковском районе проверяется. На эту минуту — без пострадавших», — отметил Синегубов.

14:20

После 14:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв

«Враг ударил по Харькову БпЛА. Детали выясняем», — написал мэр города Игорь Терехов.

Все подробности — тут.

13:48

FPV-дроны в 12:00 ударили по селу Ивашки

«Повреждены две квартиры двухэтажного многоквартирного дома и магазин. Обошлось без жертв», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

12:12

ОТГВ «Харьков»: более 60 военных потеряла РФ за сутки на севере области

За прошедшие сутки украинские воины успешно отбили две атаки противника в направлении Волчанска, сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.

По данным защитников, оккупанты нанесли шесть авиаударов с применением 11 КАБ, а также 70 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 465 обстрелов позиций украинских воинов.

Потери врага за прошедшие сутки составили 64 человека, из них безвозвратные – 21, санитарные – 43.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 99 единиц вооружения и военной техники.

12:04

Без света в результате обстрела остался поселок Возрожденовское Золочевской громады

Населённый пункт армия РФ атаковала FPV-дронами 17 февраля в 11:00, сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко изданию «Заря».

«В результате попадания поврежден частный дом и хозяйственные постройки, отсутствует свет. Без жертв», – отметил Коваленко.

11:46

Где россияне продвинулись на Купянщине, показали в Deep State

Утром 17 февраля авторы проекта Deep State сообщили о продвижении врага на Харьковщине.

На обновленных картах боевых действий в Харьковской области видно, что россияне захватили часть территорий на Купянском направлении. В частности, оккупанты продвинулись около Фиголевки.

10:00

Харьков после обстрела, куда прилетело: в прокуратуре показали фото разрушений

В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото разрушений после ночного обстрела города.

«По данным следствия, 17 февраля около 01:25 вражеский беспилотник атаковал Холодногорский район Харькова. Попадание – по частному жилому сектору. Повреждены 15 домов, хозяйственные помещения», – уточнили в прокуратуре.

В результате обстрела пострадали три женщины – 74, 49 и 28 лет.

Правоохранители установили, что враг выпустил по Харькову БпЛА «Герань-2».

09:10

Из-за атаки на энергообъекты по всей Украине – аварийные отключения света

О том, что по всей стране начались аварийные отключения света, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

И уточнили: их ввели из-за атаки россиян на объекты энергосистемы.

«В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)», – уточнили энергетики.

Также в «Укрэнерго» призвали потребителей следить за изменениями ситуации на официальных страницах облэнерго и экономно потреблять электроэнергию.

08:52

Трое пострадавших в Харькове в результате удара беспилотников – Синегубов

В течение суток враг выпустил по Харьковщине 11 КАБов и девять БпЛА, проинформировал в утренней сводке 17 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.

После полуночи оккупанты начали бить по Харькову. Вначале прилетело по Салтовскому району – там повреждено остекление в доме. Обошлось без пострадавших.

«17 февраля 01:24 г. Харьков, Холодногорский р-н. Попадание БпЛА «Шахед» в землю. Повреждена хозяйственная постройка и остекление 14 частных домов. Пострадали 3 женщины 28, 50, 64 лет (острая реакция на стресс)», – уточнил Синегубов.

А в 02:20 россияне ударили по селу Цаповка Богодуховского района.

«В результате падения трех БпЛА «Шахед» на территорию предприятия повреждены 3 складских здания, административное здание и 2 автомобиля», – уточнил начальник ХОВА.

08:37

О ночном пожаре в Харькове после «прилета» рассказали в ГСЧС

Всего в течение суток у спасателей Харьковщины было 16 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.

Из-за ночного обстрела в Холодногорском районе повреждена хозпостройка и 14 частных домов, уточнили спасатели.

«Горели остатки беспилотника на площади 3 кв. Пострадали 3 женщины (острая реакция на стресс). Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в Богодуховском районе», – пишут в ГСЧС.

08:17

Генштаб: 16 раз за сутки наступали оккупанты на Купянском направлении

О боях на Харьковщине, которые произошли в течение суток, сообщил в утренней сводке за 17 февраля Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался атаковать позиции украинских защитников дважды в районе Волчанска. Тем временем на Купянском – СОУ сдержали 16 штурмов РФ.

«Произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного», – пишут в ГШ.

Всего же на разных участках фронта зафиксировали 129 боестолкновений. Кроме того, россияне ударили по позициям ВСУ больше 5500 раз, запустили 2332 дронов-камикадзе.

07:51

Пять БпЛА ночью прилетели по Золочевщине – фото последствий

Как пишет издание «Заря» БпЛА прилетали по Золочевской громаде с 01:40 по 02:20.

Россияне ударили пятью «Шахедами» по предприятию в селе Цаповка, передает «Заря».

«В результате ударов были повреждены грузовой и легковой автомобили, 3 складских помещения и административное здание», – сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Предварительно, пострадавших вследствие обстрела нет, уточнил Коваленко.

07:25

Ночью в Харькове раздавались взрывы, есть пострадавшие

Дополнено в 07:31. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в Холодногорском районе повреждена хозпостройка и 14 домов.

«В результате падения обломков вражеского беспилотника Герань-2 в Холодногорском районе Харькова три женщины получили острую реакцию на стресс», – написал Синегубов.

Первые взрывы в городе прозвучали около 01:20. Тревога в Харькове и области длилась с 20:44. По данным Воздушных сил ВСУ, Харьков и соседние регионы атаковали БпЛА.

Примерно в 01:20 в Салтовском районе прозвучал первый взрыв. По данным мэра Игоря Терехова, по Харькову прилетел беспилотник – он упал неподалеку админздания.

«В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется», – уточнил городской голова.

Примерно в 01:44 оккупанты вновь ударили по городу. На этот раз, уточнил Терехов, досталось Холодногорскому району.

«В Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА типа «Шахед» на территории частного домовладения, поврежден жилой дом», – написал Терехов.

Позже в облуправлении Нацполиции обновили данные о пострадавших из-за ночного обстрела, а также уточнили, что в Холодногорском районе после «прилета» начался пожар.

«В Холодногорском районе «Шахед» попал в частный сектор. Есть возгорание хозяйственной постройки. Повреждены жилые дома. Три женщины получили острую реакцию на стресс», – сообщили правоохранители.