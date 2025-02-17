Новини Харкова — головне за 17 лютого: нічні удари, збили БпЛА “Молния”

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

21:40

Підсумки доби у відеодайджесті

19:49

Атака дронів на Куп’янщину – постраждали четверо чоловіків

О 16:05 російський FPV-дрон вдарив по селу Кутьківка. Множинні осколкові поранення отримали троє чоловіків віком 23, 48 та 50 років. Їх доправили до лікарні. Пошкоджені приватні домоволодіння, повідомляють в облпрокуратурі.

У селі Пристін близько 15:35 БпЛА «Молния» влучив у вантажне авто й воно загорілося. 38-річний водій зазнав гострої реакції на стрес.

18:30

Фахівці озвучили результати перевірки якості ґрунтів у Харкові та області, яку проводили протягом 2024 року

▪️У Харкові, інформують в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб, дослідили 131 пробу ґрунту, у 18 гранично допустимі концентрації хімічних речовин були перевищені. Зокрема, у 5 із 29 проб, відібраних на дитячих майданчиках, виявили перевищення за цинком майже вдвічі. Таке ж перевищення за цинком було в одній із 43 проб ґрунту з місць масового відпочинку.

На території житлової забудови на Харківщині дослідили 120 проб ґрунту, з них 13 не відповідали нормативам. Були виявлені перевищення за цинком – в 1,9 раза, кадмієм – в 1,2-1,3 раза, нікелем – в 1,3-4,6 раза, свинцем – у 2,3-7,6 раза, міддю – у 5,8 раза, хромом – до 60 разів. Відхилення від нормативів виявили на території Ізюмського району та в Харкові.

▪️Окремо ґрунти перевіряли на наявність паразитів. Їх виявили у 15 із 251 проби – в Ізюмській, Лозівській та Сахновщинській громадах.

17:08

Близько 15:35 російський дрон влучив в цивільний легковик в селі Пристін Куп’янського району

За попередніми даними, один чоловік – водій пошкодженої автівки – зазнав гострої реакції на стрес, повідомляють у пресслужбі ХОВА.

16:51

Де атакував і бив НАРами впродовж дня ворог на Харківщині: дані Генштабу

На Харківському напрямку супротивник атакував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, отримав відсіч, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Некерованими авіаракетами ворог бив по Ветеринарному та Охримівці.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили чотири атаки поблизу Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Два бої тривають до цього часу.

14:26

Над Харковом сили ППО ліквідували ворожий БпЛА «Молния»

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Інформація про уламки в Шевченківському районі перевіряється. На цю хвилину – без постраждалих», – зазначив Синєгубов.

14:20

Після 14:00 в деяких районах Харкова було чутно вибух

«Ворог ударив по Харкову БпЛА. Деталі зʼясовуємо», – написав мер міста Ігор Терехов.

Усі подробиці – тут.

13:48

FPV-дрони о 12:00 вдарили по селу Івашки

«Як результат пошкоджено дві квартири двоповерхового багатоквартирного будинку та магазин. Обійшлося без жертв», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає «Зоря».

12:12

ОТУВ «Харків»: понад 60 військових втратила РФ за добу на півночі області

Минулої доби українські воїни успішно відбили дві атаки супротивника в напрямку Вовчанська, повідомляє ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні.

За даними захисників, окупанти завдали шість авіаударів із застосуванням 11 КАБ, а також 70 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 465 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати ворога за минулу добу склали 64 особи, з них безповоротні – 21, санітарні – 43.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 99 одиниць озброєння та військової техніки.

12:04

Без світла внаслідок обстрілу залишилося селище Відродженівське Золочівської громади

Населений пункт армія РФ атакувала FPV-дронами 17 лютого об 11:00, повідомив начальника Золочівської СВА Віктор Коваленко виданню «Зоря».

«Внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, відсутнє світло. Без жертв», – зазначив Коваленко.

11:46

Де росіяни просунулися на Куп’янщині, показали у Deep State

Вранці 17 лютого автори проєкту Deep State повідомили про просування ворога на Харківщині.

На оновлених картах бойових дій на Харківщині видно, що росіяни захопили частину територій на Куп’янському напрямку. Зокрема, окупанти просунулися біля Фиголівки.

10:00

Харків після обстрілу, куди прилетіло: у прокуратурі показали фото руйнувань

У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото руйнувань після нічного обстрілу міста.

“За даними слідства, 17 лютого близько 01:25 ворожий безпілотник атакував Холодногірський район м. Харкова. Влучання – по приватному житловому сектору. Пошкоджено 15 будинків, господарчі приміщення“, – уточнили у прокуратурі.

Внаслідок обстрілу постраждали три жінки – 74, 49 та 28 років.

Правоохоронці встановили, що ворог випустив по Харкову БпЛА “Герань-2”.

09:10

Через атаку на енергооб’єкти по всій Україні – аварійні відключення світла

Про те, що по всій країні розпочалися аварійні відключення світла, повідомили у НЕК “Укренерго”.

І уточнили: їх запровадили через атаку росіян на об’єкти енергосистеми.

“Першочергово — відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)“, – уточнили енергетики.

Також в “Укренерго” закликали споживачів стежити за змінами ситуації на офіційних сторінках обленерго та економно споживати електроенергію.

08:52

Троє постраждалих у Харкові внаслідок удару безпілотників – Синєгубов

Протягом доби ворог випустив по Харківщині 11 КАБів та дев’ять БпЛА, поінформував у ранковому зведенні 17 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Після опівночі окупанти почали бити по Харкову. Спочатку прилетіло по Салтівському району – там пошкоджено скління в будинку. Обійшлося без постраждалих.

“17 лютого 01:24 м. Харків, Холодногірський р-н. Влучання БПЛА «Шахед» в землю. Пошкоджено господарчу споруду та скління 14 приватних будинків. Постраждало 3 жінки 28, 50, 64 років (гостра реакція на стрес)”, – уточнив Синєгубов.

А о 02:20 росіяни вдарили по селу Цапівка Богодухівського району.

“Внаслідок падіння трьох БпЛА «Шахед» на територію підприємства пошкоджено 3 складські будівлі, адміністративну будівлю та 2 автомобілі”, – уточнив начальник ХОВА.

08:37

Про нічну пожежу в Харкові після “прильоту” розповіли у ДСНС

Загалом протягом доби у рятувальників Харківщини було 16 оперативних виїздів, дев’ять із них – на ліквідацію пожеж, пишуть у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.

Через нічний обстріл у Холодногірському районі пошкоджена господарська споруда та 14 приватних будинків, уточнили рятувальники.

“Горіли залишки безпілотника на площі 3 м кв. Постраждало 3 жінки (гостра реакція на стрес). Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Богодухівському районі“, – передають у ДСНС.

08:17

Генштаб: 16 разів за добу наступали окупанти на Куп’янському напрямку

Про бої на Харківщині, що відбулися протягом доби, повідомив у ранковому зведенні за 17 лютого Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався атакувати позиції українських захисників двічі у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янському – СОУ стримали 16 штурмів РФ.

“Відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного”, – пишуть у ГШ.

Всього ж на різних ділянках фронту зафіксували 129 бойових зіткнень. Крім того, росіяни вдарили по позиціях ЗСУ більше 5500 разів, запустили 2332 дронів-камікадзе.

07:51

П’ять БпЛА вночі прилетіли по Золочівщині – фото наслідків

Як пише видання “Зоря” БпЛА прилітали по Золочівській громаді з 01:40 до 02:20.

Росіяни вдарили п’ятьма “Шахедами” по підприємству в селі Цапівка, передає “Зоря”.

“Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний та легковий автомобілі, 3 складських приміщення і адміністративну будівлю“, – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Попередньо, постраждалих внаслідок обстрілу немає, уточнив Коваленко.

07:25

Вночі у Харкові лунали вибухи, є постраждалі

Доповнено о 07:31. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що в Холодногірському районі пошкоджена господарча будівля та 14 будинків.

“Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника Герань-2 у Холодногірському районі Харкова три жінки отримали гостру реакцію на стрес”, – написав Синєгубов.

Перші вибухи у місті пролунали близько 01:20. Тривога у Харкові та області тривала з 20:44. За даними Повітряних сил ЗСУ, Харків та сусідні регіони атакували БпЛА.

Приблизно о 01:20 у Салтівському районі пролунав перший вибух. За даними мера Ігоря Терехова, по Харкову прилетів безпілотник – він упав неподалік адмінбудівлі.

“В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється“, – написав міський голова.

Близько 01:44 окупанти знову вдарили по місту. На цей раз, уточнив Терехов, дісталося Холодногірському району.

“У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу “Шахед” на території приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок”, – написав Терехов.

Пізніше в облуправлінні Нацполіції оновили дані про постраждалих через нічний обстріл, а також уточнили, що в Холодногірському районі після прильоту почалася пожежа.

“У Холодногірському районі шахед влучив у приватний сектор. Є загоряння господарчої споруди. Пошкоджені житлові будинки. Троє жінок зазнали гострої реакції на стрес”, – повідомили правоохоронці.