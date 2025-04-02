Live
  • Ср 02.04.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.42
  • EUR 44.83

Новости Харькова — главное за 2 апреля: сутки начались с атаки дронов

Общество 00:54   02.04.2025
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 2 апреля: сутки начались с атаки дронов

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:46

Взрывы гремят в Харькове с 00:20: Терехов сообщил, что город атакуют БпЛА

«Враг нанес уже несколько ударов по городу БпЛА. Визуально наблюдается пожар в Холодногорском районе города. Будьте осторожны!» — призвал городской голова.

Харьков под массированной атакой дронов, в городе прогремело не менее 15 взрывов, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обновление информации — по ссылке.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Не менее 12 ударов: Харьков атаковали БпЛА, в Холодногорском районе пожар
Не менее 12 ударов: Харьков атаковали БпЛА, в Холодногорском районе пожар
02.04.2025, 01:14
Новости Харькова — главное за 2 апреля: сутки начались с атаки дронов
Новости Харькова — главное за 2 апреля: сутки начались с атаки дронов
02.04.2025, 00:54
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹
31.03.2025, 21:37
В среду в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
В среду в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
01.04.2025, 12:50
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
30.03.2025, 18:58
Сутки не будет холодной воды в частях двух районов Харькова
Сутки не будет холодной воды в частях двух районов Харькова
01.04.2025, 18:24

Новости по теме:

00:54
Новости Харькова — главное за 2 апреля: сутки начались с атаки дронов
21:02
«У нас была долгая ночь». Военный госпиталь Харькова снова продолжает лечить
10:04
Последствия атаки на Харьков: выбиты почти 600 окон (фото)

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 2 апреля: сутки начались с атаки дронов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 00:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".