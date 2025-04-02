Новости Харькова — главное за 2 апреля: сутки начались с атаки дронов

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00:46

Взрывы гремят в Харькове с 00:20: Терехов сообщил, что город атакуют БпЛА

«Враг нанес уже несколько ударов по городу БпЛА. Визуально наблюдается пожар в Холодногорском районе города. Будьте осторожны!» — призвал городской голова.

Харьков под массированной атакой дронов, в городе прогремело не менее 15 взрывов, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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