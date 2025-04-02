Новости Харькова — главное за 2 апреля: сутки начались с атаки дронов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:46
Взрывы гремят в Харькове с 00:20: Терехов сообщил, что город атакуют БпЛА
«Враг нанес уже несколько ударов по городу БпЛА. Визуально наблюдается пожар в Холодногорском районе города. Будьте осторожны!» — призвал городской голова.
Харьков под массированной атакой дронов, в городе прогремело не менее 15 взрывов, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Обновление информации — по ссылке.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, главные новости, дрони, дроны, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 00:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".