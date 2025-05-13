Новости Харькова — главное за 13 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:11
В Харькове больше суток не было воздушной тревоги
Ночь в Харькове и области прошла спокойно. Без воздушных тревог. В Харькове тревогу крайний раз объявляли ночью на 12 мая. После отбоя, который прозвучал 12 мая в 03:34, тревог не было (уже более суток). В Харьковской области этот период покоя не настолько продолжительный — тревогу в регионе объявляли вчера днем — с 11:26 по 12:17. В этот период Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. В целом в Украине ночь не была «мирной»: был налет ударных БпЛА, он ограничился южными и частично центральными областями.
Читайте также: Сегодня 13 мая: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 13 мая: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 07:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".