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Новости Харькова — главное за 13 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:11   13.05.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 13 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:11

В Харькове больше суток не было воздушной тревоги

Ночь в Харькове и области прошла спокойно. Без воздушных тревог. В Харькове тревогу крайний раз объявляли ночью на 12 мая. После отбоя, который прозвучал 12 мая в 03:34, тревог не было (уже более суток). В Харьковской области этот период покоя не настолько продолжительный — тревогу в регионе объявляли вчера днем — с 11:26 по 12:17. В этот период Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. В целом в Украине ночь не была «мирной»: был налет ударных БпЛА, он ограничился южными и частично центральными областями.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 07:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".