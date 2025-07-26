Новости Харькова — главное за 26 июля: ночная атака КАБами
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
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Четырьмя КАБами атаковали россияне Харьков после полуночи
КАБами ударили по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает, сообщает мэр Игорь Терехов. В окружающих жилых домах выбиты стекла.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне запустили по Киевскому району четыре КАБа.
Известно о двух пострадавших.
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Вечером 25 июля по Харькову ударили четыре БпЛА
В 19:45 беспилотник «Черника» атаковал центр, Киевский район. Был поврежден многоквартирный дом. Около 20:45 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — около 22:20 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:30.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 01:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".