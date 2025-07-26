Новости Харькова — главное за 26 июля: ночная атака КАБами

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:59

Четырьмя КАБами атаковали россияне Харьков после полуночи

КАБами ударили по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает, сообщает мэр Игорь Терехов. В окружающих жилых домах выбиты стекла.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне запустили по Киевскому району четыре КАБа.

Известно о двух пострадавших.

00:10

Вечером 25 июля по Харькову ударили четыре БпЛА

В 19:45 беспилотник «Черника» атаковал центр, Киевский район. Был поврежден многоквартирный дом. Около 20:45 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — около 22:20 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:30.