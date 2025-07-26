Новини Харкова — головне за 26 липня: нічна атака КАБами

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

00:59

Чотирма КАБами атакували росіяни Харків після опівночі

КАБами вдарили по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює, повідомляє мер Ігор Терехов.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни запустили по Київському району чотири КАБи.

Відомо про двох постраждалих.

00:10

Увечері 25 липня по Харкову вдарили чотири БпЛА

О 19:45 безпілотник “Черника” атакував центр, Київський район. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Близько 20:45 був другий БпЛА – “приліт” зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – близько 22:20 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:30.