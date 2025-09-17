Новости Харькова — главное 17 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:07

Причины ночных тревог в Харькове и области

Накануне вечером в 20:47 над регионом появились вражеские БпЛА – прозвучала тревога. Угроза возникла и для Харькова.

После этого россияне запустили баллистику на востоке.

В течение следующих нескольких часов украинские защитники фиксировали российские и БпЛА над Харьковщиной. Отбой тревоги дали лишь в 02:49. Повторно она прозвучала под утро, в 04:01 и длилась меньше часа – до 04:46. На этот раз, по данным мониторинговых ТГ-каналов, оккупанты запустили КАБы в сторону Великого Бурлука и Волчанска.