Новости Харькова — главное 17 сентября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:07
Причины ночных тревог в Харькове и области
Накануне вечером в 20:47 над регионом появились вражеские БпЛА – прозвучала тревога. Угроза возникла и для Харькова.
После этого россияне запустили баллистику на востоке.
В течение следующих нескольких часов украинские защитники фиксировали российские и БпЛА над Харьковщиной. Отбой тревоги дали лишь в 02:49. Повторно она прозвучала под утро, в 04:01 и длилась меньше часа – до 04:46. На этот раз, по данным мониторинговых ТГ-каналов, оккупанты запустили КАБы в сторону Великого Бурлука и Волчанска.
17 сентября 2025 в 07:08
