Новини Харкова — головне 17 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Причини нічних тривог у Харкові та області

Напередодні ввечері о 20.47 над регіоном з’явилися ворожі БпЛА – пролунала тривога. Загроза виникла і для Харкова.

Після цього росіяни запустили балістику на сході.

Протягом наступних кількох годин українські захисники фіксували російські БпЛА над Харківщиною. Відбій тривоги дали лише о 02:49. Повторно вона прозвучала під ранок, о 04:01, і тривала менше ніж годину – до 04:46. Цього разу, за даними моніторингових ТГ-каналів, окупанти запустили КАБи у бік Великого Бурлука та Вовчанська.