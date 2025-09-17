Новини Харкова — головне 17 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:07
Причини нічних тривог у Харкові та області
Напередодні ввечері о 20.47 над регіоном з’явилися ворожі БпЛА – пролунала тривога. Загроза виникла і для Харкова.
Після цього росіяни запустили балістику на сході.
Протягом наступних кількох годин українські захисники фіксували російські БпЛА над Харківщиною. Відбій тривоги дали лише о 02:49. Повторно вона прозвучала під ранок, о 04:01, і тривала менше ніж годину – до 04:46. Цього разу, за даними моніторингових ТГ-каналів, окупанти запустили КАБи у бік Великого Бурлука та Вовчанська.
