Новости Харькова — главное 6 октября: опасная погода, ночные тревоги
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:25
Тревога в Харькове и области этой ночью звучала дважды
Первую опасность после серии ночных взрывов объявили в 01:29. В Воздушных силах ВСУ зафиксировали движение БпЛА над рядом областей.
Тогда как мониторинговые ТГ-каналы предупреждали еще и об угрозе ударов РСЗО для северной части области и пригорода.
Отбой прозвучал в 02:09. Повторно регион «покраснел» уже утром, в 06:44. На этот раз над областью вновь кружили беспилотники. Также для области, где объявили тревогу, возникла угроза применения баллистики.
Отбой тревоги дали в 07:22.
07:16
Сегодня утром в Харькове и области будет опасно – причина
Сегодня, 6 октября, ожидаются опасные метеорологические явления, передают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
«Ночью и утром 6 октября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м», – передают синоптики.
В центре также призвали водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах ввиду ограниченной видимости.
Кроме того, в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
