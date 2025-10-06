Live
Новости Харькова — главное 6 октября: опасная погода, ночные тревоги

Украина 07:25   06.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:25

Тревога в Харькове и области этой ночью звучала дважды

Первую опасность после серии ночных взрывов объявили в 01:29. В Воздушных силах ВСУ зафиксировали движение БпЛА над рядом областей.

Тогда как мониторинговые ТГ-каналы предупреждали еще и об угрозе ударов РСЗО для северной части области и пригорода.

Отбой прозвучал в 02:09. Повторно регион «покраснел» уже утром, в 06:44. На этот раз над областью вновь кружили беспилотники. Также для области, где объявили тревогу, возникла угроза применения баллистики.

Отбой тревоги дали в 07:22.

07:16

Сегодня утром в Харькове и области будет опасно – причина

Сегодня, 6 октября, ожидаются опасные метеорологические явления, передают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 6 октября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м», – передают синоптики.

В центре также призвали водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах ввиду ограниченной видимости.

Кроме того, в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
