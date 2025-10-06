Live
Новини Харкова — головне 6 жовтня: небезпечна погода, нічні тривоги

Україна 07:25   06.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:25

Тривога в Харкові та області цієї ночі лунала двічі

Першу небезпеку після серії нічних вибухів оголосили о 01:29. У Повітряних силах ЗСУ зафіксували рух БпЛА над низкою областей.

Тоді як моніторингові ТГ-канали попереджали ще й про загрозу ударів РСЗВ для північної частини області та передмістя.

Відбій пролунав о 02:09. Повторно регіон «почервонів» вже вранці, о 06:44. Цього разу над областю знову кружляли безпілотники. Також для регіонів, де оголосили тривогу, виникла загроза застосування балістики.

Відбій тривоги дали о 07:22.

07:16

Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – причина

Сьогодні, 6 жовтня, очікуються небезпечні метеорологічні явища, повідомляють  у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 6 жовтня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м», – передають синоптики.

У центрі також закликали водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорогах через обмежену видимість.

Крім того, у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Читайте також: Сьогодні 6 жовтня 2025 року: яке свято і день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
