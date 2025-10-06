Новини Харкова — головне 6 жовтня: небезпечна погода, нічні тривоги
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:25
Тривога в Харкові та області цієї ночі лунала двічі
Першу небезпеку після серії нічних вибухів оголосили о 01:29. У Повітряних силах ЗСУ зафіксували рух БпЛА над низкою областей.
Тоді як моніторингові ТГ-канали попереджали ще й про загрозу ударів РСЗВ для північної частини області та передмістя.
Відбій пролунав о 02:09. Повторно регіон «почервонів» вже вранці, о 06:44. Цього разу над областю знову кружляли безпілотники. Також для регіонів, де оголосили тривогу, виникла загроза застосування балістики.
Відбій тривоги дали о 07:22.
07:16
Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – причина
Сьогодні, 6 жовтня, очікуються небезпечні метеорологічні явища, повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
«Вночі та вранці 6 жовтня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м», – передають синоптики.
У центрі також закликали водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорогах через обмежену видимість.
Крім того, у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Читайте також: Сьогодні 6 жовтня 2025 року: яке свято і день в історії
