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Головні новини Харкова 15 березня: вночі атакували С-300 та “шахедами”, фронт

Події 08:51   15.03.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 15 березня: вночі атакували С-300 та “шахедами”, фронт Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:51

Вибухи чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди вдарили С-300 та “шахед”

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, два вибухи, які протягом доби чули в Харкові, — це були “прильоти” вдень 14 березня по Коротичу та ввечері – по селу Костянтинівка Чугуївського району. Раніше начальник ХОВА інформував, що росіяни били по Харківщині С-300. Також Синєгубов повідомив, що через атаку російського “шахеда” вночі виникла пожежа в Козачій Лопані. Горів дах будинку та гараж. Обійшлося без постраждалих.

08:02

Били з “Урагану”, виникло п’ять пожеж

ДСНС та Нацполіція Харківщини повідомили про наслідки обстрілів регіону. В області за добу виникло п’ять пожеж: у Липцях, Козачій Лопані та Слобожанському. За даними начальника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка, по регіону били, зокрема з РСЗВ “Ураган”. Одна жінка поранена. Детальніше.

07:32

Атак на Харківщині за добу не було – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив у ранковому зведенні 15 березня Генштаб ЗСУ.

Авіаударів окупанти завдали по Липцях, Борщовій та Вільчі.

07:16

Вночі по Харківщині били ракетами, над регіоном збили всі “шахеди”

Ніч на Харківщині була не менш тривожною, ніж попередній день. Про небезпеку ворожих атак попереджали чотири рази: з 23:56 до 00:23, з 01:23 до 01:42, з 01:55 до 02:25, з 03:55 до 04:25. Ранок також почався з оголошення ракетної небезпеки.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі Харківську область росіяни атакували ракетами С300/С400, а також – “шахедами”. Усі безпілотники збили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 08:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".