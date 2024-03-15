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Главные новости Харькова 15 марта: ночью атаковали С-300 и «шахедами», фронт

Происшествия 08:51   15.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 15 марта: ночью атаковали С-300 и «шахедами», фронт Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:51

Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда били С-300 и «шахед»

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, два взрыва, которые в течение суток слышали в Харькове, — это были «прилеты» днем 14 марта по Коротичу и вечером — по селу Константиновка Чугуевского района. Ранее начальник ХОВА информировал, что россияне били по Харьковщине С-300. Также Синегубов сообщил, что из-за атаки российского «шахеда» ночью возник пожар в Казачьей Лопани.  Горела крыша дома и гараж. Обошлось без пострадавших

08:02

Били из «Урагана», возникло пять пожаров

ГСЧС и Нацполиция Харьковщины сообщили о последствиях обстрелов региона. В области за сутки возникло пять пожаров: в Липцах, Казачьей Лопани и Слобожанском. По данным начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, по региону били, в том числе из РСЗО «Ураган». Одна женщина ранена. Подробнее.

07:32

Атак на Харьковщине за сутки не было — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил в утренней сводке 15 марта Генштаб ВСУ.

Авиаудары оккупанты нанесли по Липцам, Борщевой и Вильче.

07:16

Ночью по Харьковщине били ракетами, над регионом сбили все «шахеды»

Ночь на Харьковщине была не менее тревожной, чем предыдущий день. Об опасности вражеской атаки предупреждали четырежды: с 23:56  по 00:23, с 01:23 по 01:42, с 01:55 по 02:25, с 03:55 по 04:25. Утро также началось с объявления о ракетной опасности.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью Харьковскую область россияне атаковали ракетами С300/С400, а также — «шахедами». Все беспилотники сбили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".