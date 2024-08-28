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Головні новини Харкова 28.08: обстріл Ізюма, ISW про події на Бєлгородщині

Події 08:24   28.08.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 28.08: обстріл Ізюма, ISW про події на Бєлгородщині Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:24

25 боїв відбулося протягом минулої доби на Куп’янському напрямку та ще дев’ять – на півночі Харківщини

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00, на Харківському напрямку бої йшли поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.

У Генштабі зазначили, що супротивник був активним на Куп’янському напрямку. Там Сили оборони відбивали штурми неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.

07:53

«Повідомляється, що українські війська спробували просунутися у два райони Бєлгородщини» – ISW

Згадуючи події у Бєлгородській області 27 серпня, американський Інститут вивчення війни не провів власного аналізу, а обмежився цитуванням джерел РФ. Аналітики зазначили: напередодні губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що російська влада обмежила доступ до В’язового через невизначену «складну оперативну ситуацію» в цьому районі, а пізніше додав, що українські сили намагалися прорватися через кордон з Бєлгородщиною.

“Російські джерела стверджували, що війська РФ також відбили кілька українських атак поблизу Нехотіївки та Журавлівки, хоча російські джерела випустили суперечливі твердження щодо розміру цих атак. Окремі російські джерела стверджували, що українські сили також атакували поблизу прикордонного пункту пропуску Шебекіно”, – пише ISW.

Аналітики додали: геолокаційні кадри від 26 та 27 серпня свідчать про те, що українські сили продовжують діяти у Курській області.

07:30

12 людей постраждали через обстріл міста Ізюм із РСЗВ «Торнадо» близько 22-ї години 27 серпня

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство.

Одного постраждалого ушпиталили, дві людини отримали легкі поранення, ще дві, серед яких 13-річна дитина, порізи кінцівок. У сімох мешканців, серед яких четверо дітей трьох, п’яти, восьми та 16 років, — гостра реакція на стрес.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 08:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".